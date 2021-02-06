أسفرت العملية عن سرقة نحو 20 قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف "القبو الأخضر"

تلقى المحققون في ألمانيا أكثر من 1600 معلومة بخصوص حادثة السرقة المذهلة لمجوهرات ثمينة من أحد أكثر المتاحف فخامة في أوروبا.

وكان مجهولون اقتحموا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 متحف "القبو الأخضر" الشهير الذي تم تأسيسه في القرن الـ18 بقبو أحد القصور التاريخية في دريسدن. وقاموا بفصل قضبان إحدى النوافذ ثم خلع الواجهة الزجاجية لها. وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

وأسفرت العملية عن سرقة نحو 20 قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف "القبو الأخضر"، والتي تعود إلى عصر الباروك، ومن بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي والجوهرة الماسية لأنشوطة "زيكسيشر فايسر" .

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام بدريسدن إنه لا يوجد حتى الآن أي أثر للمجوهرات المسروقة، التي تعود إلى القرنين الـ17 والـ18، مضيفا أن الادعاء العام لا يزال "واثقا من قدرته على تحديد مكان المجوهرات المسروقة".

وبحسب البيانات، فإن حوالي 235 من المعلومات المتعلقة بالمطاردة الجارية تخص المشتبه به الخامس، الذي تم القبض على شقيقه التوأم البالغ من العمر 21 عاما في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو حاليا قيد الحبس الاحتياطي مع 3 آخرين.

وجميع المشتبه بهم الخمسة ينتمون إلى عائلة إجرامية كبيرة معروفة لدى الشرطة في برلين باسم "عصابة ريمو".

وحتى الآن، لم يدل أي من المشتبه بهم المحتجزين بأي اعترافات.