البث الحي
منوعات

شاب إنجليزي يستيقظ بعد 10 أشهر من غيبوبة ويتفاجأ بما حصل في العالم

الشاب أصيب بفيروس كورونا مرتين بينما كان في غيبوبة نتيجة التعرض لحادث سير.

فيروس كورونا أثر على حياة السكان على مستوى العالم (الجزيرة)
فيروس كورونا أثر على حياة السكان على مستوى العالم (الجزيرة)
6/2/2021

بعد دخوله في غيبوبة جراء إصابة خطيرة على مستوى الرأس، استيقظ شاب إنجليزي بعد 10 أشهر وهو لا يعرف شيئا عن وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وأصيب الشاب (19 عاما) بفيروس كورونا مرتين عندما كان في غيبوبة نتيجة التعرض لحادث سير.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "سانتي" (Sante Magazine) الفرنسية، قالت الكاتبة جوانا أمسيلم إن جوزيف فلافيل صدمته في العام الماضي سيارة عندما كان يعبر الشارع. ووقع هذا الحادث قبل أسابيع قليلة من دخول المملكة المتحدة في إغلاق شامل نتيجة جائحة فيروس كورونا. وبعد دخوله الغيبوبة استيقظ جوزيف وهو لا يعرف شيئا عما اجتاح العالم.

وحسب ما صرحت به عمته سالي فلافيل سميث، لصحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، فإن جوزيف "لا يعرف شيئًا عن الوباء، وبدأ وعيه بما حوله يتحسن الآن شيئا فشيئا، ولكننا لا نعلم حقا ما يعرفه عن العالم. في الحقيقة لا أعرف من أين أبدأ؛ فقبل عام من الآن إذا أخبرني أحدهم بما سيحدث ما صدقته. ليست لدي أدنى فكرة عن كيفية تقبّل جوزيف الأحداث التي عايشناها طيلة هذه المدة".

إعادة تأهيل

وقالت الكاتبة إن أسرة جوزيف حاولت أن توضح له -عن طريق التواصل معه عبر مكالمات الفيديو- سبب عدم تمكنهم من زيارته في المشفى والبقاء إلى جانبه، وذلك نظرا للقيود الصحية المفروضة في البلاد.

تقول عمته "عندما استيقظ في غرفته لم تكن لديه أدنى فكرة عن سبب وجوده هناك، حاولنا أن نفسر له الأمر عبر الهاتف، ونوضح له أننا نريد حقا أن نكون معه ونشد على يديه، ولكن لا يمكننا فعل ذلك. نحاول تبسيط الأمر له قدر الإمكان، ولا نتحدث كثيرا عن الوباء، ولا نتعمق في التفاصيل، لأن ذلك ببساطة لا يبدو واقعيا بالنسبة له، عندما نتواصل معه وجها لوجه، سنحاول حينها شرح ما حدث له".

وأشارت الكاتبة إلى أن جوزيف نُقل من مستشفى ليستر العام حيث كان يتلقى الرعاية الطبية، إلى مركز آخر لمتابعة حالته الصحية. وبدأ تحريك أطرافه والتفاعل مع عائلته وأصدقائه عن طريق الإيماء والابتسام. وأصبح اليوم قادرا على لمس أذنيه، وتحريك ساقيه ورأسه للإيماء بنعم ولا.

ووفقا لعمته "فلا تزال الطريق أمامه طويلة، لكن الخطوات التي أحرزها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت مذهلة للغاية".

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

وباء كورونا يفاقم الفقر المستتر في اليابان

تدمع عينا يويشيرو لدى تسلمه حصته الغذائية خلال توزيع للطعام في طوكيو لمساعدة العدد المتزايد من الأشخاص الذين دخلوا دوامة العوز بسبب تبعات جائحة “كوفيد-19” على ثالث أقوى اقتصاد عالمي.

المزيد من منوعات

1600 معلومة حول سرقة مذهلة لعشرين قطعة من الألماس والأحجار النفيسة.. لكن دون نتيجة

متحف "القبو الأخضر" تم تأسيسه في القرن 18 بقبو أحد القصور التاريخية في دريسدن (الأوروبية)

محتال يفقد بتكوين بقيمة 60 مليون دولار.. لكنه يرفض إعطاء كلمة المرور للشرطة

البتكوين تخزن في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية وهي مؤمنة عبر التشفير (رويترز)

المئذنة الملوية مقرّ أمازون الجديد

تصميم مبنى أمازون الجديد بدا شبيها بالمئذنة الملوية في مدينة سامراء (الفرنسية)

بالفيديو- ملتقى الأسطورة.. هنا يستعيد العراقيون ذكرياتهم على وقع أغاني أم كلثوم

الأكثر قراءة

فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني

زيدان: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا (رويترز)

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الشبكة اعتبرتها لحظة حق ومحطة ملهمة.. مصر تفرج عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال بلا محاكمة

الزميل محمود حسين لدى لقائه أفراد عائلته اليوم بعيد إطلاق سراحه (الفرنسية)

كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه