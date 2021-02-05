أُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب قيامه سرا بتثبيت تطبيق على أجهزة كمبيوتر أخرى لتسخير طاقتها في تعدين أو إنتاج البتكوين.

صادر مدعون ألمان ما قيمته 50 مليون يورو (60 مليون دولار) من عملة البتكوين، لكن هناك مشكلة واحدة، إذ ليس بمقدورهم الحصول على المال بسبب أنه ليس لديهم كلمة المرور.

وقال مدعون في مدينة كمبتن بولاية بافاريا إن محتالا حُكّم عليه بالسجن، وقضى فترة سجنه ملتزما الصمت، في وقت بذلت فيه الشرطة جهودا فاشلة متكررة لكسر الرمز للوصول إلى أكثر من 1700 بتكوين.

وقال سيباستيان مورير لرويترز اليوم الجمعة "سألناه عنها لكنه لم يفصح.. ربما لا يعرف".

وتُخزن البتكوين في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية، وهي مؤمنة عبر التشفير. وتُستخدم كلمة المرور كمفتاح لفك التشفير لفتح المحفظة والوصول إلى البتكوين. وفي حالة فقد كلمة المرور لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.

وأُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب تثبيته سرا تطبيقا على أجهزة حاسوب أخرى لتسخير طاقتها في تعدين أو إنتاج البتكوين.

وحين سجن، كان ما أدخره من بتكوين يساوي جزءا ضئيلا من القيمة الحالية. وارتفع سعر بتكوين على مدى السنة الماضية ليبلغ مستوى قياسيا عند 42 ألف دولار في يناير/كانون الثاني الماضي. وجرى تداولها عند 37 ألفا و577 دولارا اليوم الجمعة، وفقا لموقعه كوينديسك (CoinDesk) للعملات المشفرة وسلاسل الكتل.

لكن المدعين أكدوا أن الرجل ليس باستطاعته الوصول إلى المال.