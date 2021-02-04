بالفيديو- ملتقى الأسطورة.. هنا يستعيد العراقيون ذكرياتهم على وقع أغاني أم كلثوم

على وقع أنغام أغاني (كوكب الشرق) أم كلثوم وصورها المنتشرة على جدران ملتقى "الأسطورة" بالعاصمة بغداد، يحظى رواد وزائرو الملتقى بأوقات جميلة ومميزة.

وعندما يدخل الزائر لأول مرة للمقهى الواقع في شارع الرشيد، والقريب من جهة ساحة الميدان، سيلاحظ مجموعة كبيرة من صور أم كلثوم على جدرانه والذي بات اليوم يقصده الأدباء والمثقفون والرياضيون وغيرهم.

ويحرص العديد من زائري ورواد الملتقى -وهم من مختلف الفئات العمرية والمستويات العلمية- على الحضور بشكل يومي أو أسبوعي بعد الانتهاء من ممارسة أعمالهم اليومية أو زيارتهم لشارع المتنبي.

وقد زارت المغنية المشهورة بغداد مرتين، الأولى عام 1932 والثانية بدعوة من القصر الملكي عام 1946، لأحياء بعض الحفلات الفنية. ووقتذاك قال الوصي على العرش بعد إحدى حفلاتها "لو أني وزعت على كل عراقي هدية ذهبية لما استطعت أن أدخل السرور على قلبه كما فعلت الليلة أم كلثوم".