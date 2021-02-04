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المئذنة الملوية مقرّ أمازون الجديد

تصميم مبنى أمازون الجديد بدا شبيها بالمئذنة الملوية في مدينة سامراء (الفرنسية)
تصميم مبنى أمازون الجديد بدا شبيها بالمئذنة الملوية في مدينة سامراء (الفرنسية)
4/2/2021

كشفت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية عن تصميم مبناها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، والذي بدا شبيها بالمئذنة الملوية في مدينة سامراء وسط العراق التي بنيت في عهد الخليفة العباسي "المتوكل بالله" عام 237 للهجرة.

وقالت أمازون إن المبنى الجديد -المصمم على شكل المئذنة الملوية- سيكون المقرّ الرئيس للشركة في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية، وهو استثمار طويل الأمد، مشيرة إلى أنه سيوفر 25 ألف وظيفة واستثمار 2.5 مليار دولار على مدى العقد القادم.

وأوضحت أمازون أن التصميم قدّمته شركة الهندسة المعمارية الرائدة "إن بي بي جي" (NBBJ)، وهو يبث الطبيعة في المشهد الحضري ويخلق بيئة فريدة ومستدامة، حيث يمكن للموظفين العمل والابتكار لزبائن الشركة.

وسيكون المبنى الجديد مكانا جيدا للتجمع والاسترخاء وتناول الطعام والتسوق.

المصدر : وكالة سند

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