المئذنة الملوية مقرّ أمازون الجديد

كشفت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية عن تصميم مبناها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، والذي بدا شبيها بالمئذنة الملوية في مدينة سامراء وسط العراق التي بنيت في عهد الخليفة العباسي "المتوكل بالله" عام 237 للهجرة.

وقالت أمازون إن المبنى الجديد -المصمم على شكل المئذنة الملوية- سيكون المقرّ الرئيس للشركة في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية، وهو استثمار طويل الأمد، مشيرة إلى أنه سيوفر 25 ألف وظيفة واستثمار 2.5 مليار دولار على مدى العقد القادم.

Amazon is excited to share the proposed design for the next phase of our Arlington headquarters. The Helix will be a spiraling vertical forest, connecting employees and the community with nature. 🌺🌳 Learn more: https://t.co/Bf7mHNkeom pic.twitter.com/kIKHXmCMkJ

— Amazon News (@amazonnews) February 2, 2021