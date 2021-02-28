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تركيا.. عجل قزم يحظى بعناية منزلية بعد ولادته

العجل المولود بحاجة لرعاية خاصة كي يبقى على قيد الحياة

هذه الحالة نادرة جدا، وتحدث بسبب خلل في جينات العجل (الأناضول)
هذه الحالة نادرة جدا، وتحدث بسبب خلل في جينات العجل (الأناضول)
28/2/2021

حظي عجل قزم ولد بوزن 10 كيلوغرامات برعاية خاصة في منزل مربيه، بولاية سينوب شمال تركيا.

فقد قرر علي قيران الذي يمتهن تربية العجول بقضاء صفا، أن يربي العجل المولود حديثا كأحد أطفاله داخل المنزل، إثر ولادته بوزن 10 كيلوغرامات، في حين أن متوسط وزن العجول عندل الولادة يتراوح بين 40 و60 كيلوغراما.

وفي حديث للأناضول، أشار قيران إلى أن هذه الحالة نادرة جدا، وهي بسبب خلل في جينات العجل.

العجل ولد بوزن 10 كيلو غرامات (الأناضول)

ولفت إلى أن العجل المولود بحاجة لرعاية خاصة لكي يبقى على قيد الحياة، وفي حال بقي فإن حجمه سيكون عُشر حجم أقرانه.

وقال قيران "عند ولادته أصبنا بالدهشة. كان صغير الحجم ولا يستطيع الوقوف على قدميه الأماميتين، من المستحيل أن يعيش في الحظيرة، لذا قررنا تربيته في المنزل، ونحن نرعاه كأحد أطفالنا".

المصدر : وكالة الأناضول

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