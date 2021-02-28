حظي عجل قزم ولد بوزن 10 كيلوغرامات برعاية خاصة في منزل مربيه، بولاية سينوب شمال تركيا.

فقد قرر علي قيران الذي يمتهن تربية العجول بقضاء صفا، أن يربي العجل المولود حديثا كأحد أطفاله داخل المنزل، إثر ولادته بوزن 10 كيلوغرامات، في حين أن متوسط وزن العجول عندل الولادة يتراوح بين 40 و60 كيلوغراما.

وفي حديث للأناضول، أشار قيران إلى أن هذه الحالة نادرة جدا، وهي بسبب خلل في جينات العجل.

العجل ولد بوزن 10 كيلو غرامات (الأناضول)

ولفت إلى أن العجل المولود بحاجة لرعاية خاصة لكي يبقى على قيد الحياة، وفي حال بقي فإن حجمه سيكون عُشر حجم أقرانه.

وقال قيران "عند ولادته أصبنا بالدهشة. كان صغير الحجم ولا يستطيع الوقوف على قدميه الأماميتين، من المستحيل أن يعيش في الحظيرة، لذا قررنا تربيته في المنزل، ونحن نرعاه كأحد أطفالنا".