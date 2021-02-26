يصل ارتفاع مجسمات أبراج الساعة إلى 3 أمتار، لتحاكي تفاصيل الواقع التاريخي وتجذب الزوار المحليين والسياح الأجانب

بمجسمات تحاكي واقع تاريخ حضاري زاهر، يجمع متحف "أبراج الساعة المصغرة" في مدينة صفران بولو التركية مقتنيات تدوّن سجلا أثريا عبر مواقع وعصور متنوعة.

وكدرّة التاج شيد المتحف الأثري بمدينة صفران بولو (شمال) المعروفة بمنازلها التاريخية المطلة على البحر الأسود في تركيا، ليجذب عشاق الفن والآثار في رحلة عابرة للتاريخ.

ويضم المتحف الأثري مجسمات لأبرز أبراج الساعة في تركيا، وخاصة التي جرى تشييدها عام 1901 في الذكرى الـ25 لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش الدولة العثمانية.

ويحوي المتحف الذي افتتح عام 2012 أبراج ساعة مصغرة، يبلغ عددها 15 برجا يكشف جمال وسحر الطراز المعماري للأبراج الأصلية التي تعكس خصائص ثقافية بارزة للعصر العثماني الزاخر.

ويصل ارتفاع مجسمات أبراج الساعة إلى 3 أمتار، لتحاكي تفاصيل الواقع التاريخي، وتجذب الزوار المحليين والسياح الأجانب.

وتضم تركيا أبراجا تاريخية للساعات شيدت خلال عهد الإمبراطورية العثمانية، أبرزها في ولايات أضنة (جنوب)، وأماسيا وبورصة وجناق قلعة وإزمير (غرب)، وجوروم وقيصري (وسط)، وأدرنة وإزميت وإسطنبول وكوتاهية وسامسون (شمال)، وإيلازيغ وأرضروم (شرق).

ويجاور المتحف برج الساعة التاريخية في صفران بولو، وهو برج بناه عام 1797 الصدر الأعظم (رئيس الوزراء في الدولة العثمانية) عزت محمد باشا (1723 ـ 1784).

ارتفاع مجسمات أبراج الساعة يصل إلى 3 أمتار (الأناضول)

رحلة عابرة للتاريخ

ووفق وكالة الأناضول، يقول الباحث التركي آيتكين آيتكين المتخصص في تاريخ صفران بولو إن المدينة تشتهر بحماية التراث الثقافي الإنساني، وتضم العديد من المواقع الأثرية الساحرة.

ويضيف آيتكين أن "الزوار يشعرون بحجم الحب والاحترام الذي تقدمه صفران بولو لكل العناصر التراثية والحضارية والإنسانية التي تعاقبت على المدينة خاصة، وعلى تركيا عامة".

ويوضح أن المتحف أقيم في منطقة مجاورة للساعة التاريخية المشيدة في عهد السلطان العثماني سليم الثالث (1761 ـ 1808).

ويشير الباحث إلى أن ارتفاع برج الساعة في صفران بولو يبلغ 12 مترا، ويحمل طرازا معماريا مميزا يعكس فنون العمارة العثمانية.

ويؤكد أن المتحف يحوي نماذج ومجسمات مصغرة لأبراج الساعة التي بنيت في العديد من المدن التركية طوال عصور حضارية وتاريخية شديدة الثراء.

السلطات التركية أصدرت قبل أكثر من 45 عاما قرارا بحماية آثار صفران بولو التاريخية (الأناضول)

ويضيف أن "تركيا تضم 15 برجا للساعة في العديد من الولايات، ومتحف أبراج الساعة المصغرة يجمعها بسماتها المعمارية المميزة، ليخطف زواره عبر رحلة تاريخية مفعمة بالحيوية الثقافية".

وتتصدر صفران بولو قائمة أفضل 20 مدينة محمية في العالم، إذ أصدرت السلطات التركية قبل أكثر من 45 عاما قرارا بحماية آثارها التاريخية كالمساجد والخانات والحمامات والجسور وسبل الماء والأسواق النقابية والمنازل الخشبية.

وتعد أبراج الساعة في تركيا أحد أبرز المعالم الأثرية والوجهة السياحية الأولى للزوار والأجانب على مدار العام.