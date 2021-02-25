احتفى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمهندس الفلسطيني لؤي البسيوني من سكان قطاع غزة، الذي كان ضمن الفريق المشارك في إرسال مركبة "بيرسفيرنس" التابعة لوكالة ناسا إلى المريخ.

وشارك لؤي البسيوني -عبر حسابه على تطبيق "لينكد إن"- خبر وصول المركبة إلى المريخ، وعلق قائلا "هبطت المركبة الفضائية التابعة لناسا بنجاح على سطح المريخ بعد قرابة 7 أشهر من انطلاقها من الأرض، أنا بأمان على المريخ". وأضاف أن "المثابرة ستوصلك إلى أي مكان".

لأننا نحب الحياة على الأرض وفوق الأرض…

الفلسطينيي لؤي البسيوني يضع بصمته في المريخ ضمن فريق #وكالة_ناسا الذي صنّع أول طائرة خفيفة روبوتية تطير في المريخ.

محمد من #غزة التي لم يفلح حصار الاحتلال لها في حصار عقولها بل أبدع أبناؤها في معركة الأدمغة حتى وصلوا المريخ..✌✌ pic.twitter.com/9oCwGDZduA — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) February 23, 2021

وستبحث المركبة الجوالة عن أحافير دقيقة وصخور في المريخ، وعن موقع بحيرة قديمة. ثم تنطلق الطائرة المروحية في غضون 10 أيام تقريبًا في سعيها للبحث عن علامات للحياة، كما ستلتقط الصور، ولأول مرة ستسجل الصوت على سطح الكوكب الأحمر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهندس البسيوني بعنوان بصمة فلسطينية على المريخ.. الفلسطيني لؤي البسيوني أحد مهندسي مركبة تطير لأول مرة خارج كوكب الأرض.

والمهندس لؤي البسيوني فلسطيني الأصل من مدينة بيت حانون (شمال قطاع غزة)، وتداول نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص مدينة بيت حانون، خبر مشاركة البسيوني في هذا الإنجاز العلمي والحدث العالمي بفخر وإعجاب شديدين.