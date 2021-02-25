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احتفاء واسع بشاب فلسطيني شارك بمهمة "ناسا" إلى المريخ

تداول نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية خبر مشاركة البسيوني في هذا الإنجاز العلمي والحدث العالمي بفخر وإعجاب شديدين.

الفلسطيني لؤي البسيوني أحد مهندسي مركبة تطير لأول مرة خارج كوكب الأرض (مواقع التواصل)
الفلسطيني لؤي البسيوني أحد مهندسي مركبة تطير لأول مرة خارج كوكب الأرض (مواقع التواصل)
25/2/2021

احتفى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمهندس الفلسطيني لؤي البسيوني من سكان قطاع غزة، الذي كان ضمن الفريق المشارك في إرسال مركبة "بيرسفيرنس" التابعة لوكالة ناسا إلى المريخ.

وشارك لؤي البسيوني -عبر حسابه على تطبيق "لينكد إن"- خبر وصول المركبة إلى المريخ، وعلق قائلا "هبطت المركبة الفضائية التابعة لناسا بنجاح على سطح المريخ بعد قرابة 7 أشهر من انطلاقها من الأرض، أنا بأمان على المريخ". وأضاف أن "المثابرة ستوصلك إلى أي مكان".

وستبحث المركبة الجوالة عن أحافير دقيقة وصخور في المريخ، وعن موقع بحيرة قديمة. ثم تنطلق الطائرة المروحية في غضون 10 أيام تقريبًا في سعيها للبحث عن علامات للحياة، كما ستلتقط الصور، ولأول مرة ستسجل الصوت على سطح الكوكب الأحمر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهندس البسيوني بعنوان بصمة فلسطينية على المريخ.. الفلسطيني لؤي البسيوني أحد مهندسي مركبة تطير لأول مرة خارج كوكب الأرض.

والمهندس لؤي البسيوني فلسطيني الأصل من مدينة بيت حانون (شمال قطاع غزة)، وتداول نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص مدينة بيت حانون، خبر مشاركة البسيوني في هذا الإنجاز العلمي والحدث العالمي بفخر وإعجاب شديدين.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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تابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحركات المركبة “برسيفيرنس” التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، واحتفوا بهبوطها على سطح المريخ بعد رحلة استغرقت نحو 7 أشهر، قطعت خلالها نحو نصف مليار كيلومتر.

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