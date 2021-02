كشف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أول أمس الاثنين في بودكاست مع المغني بروس سبرينغستين، عن هجومه على زميل له بالمدرسة بعد نعته باللفظ العنصري "زنجي" كونه من أصل أفريقي.

وصرح أوباما خلال لقائه مع بروس في برنامجهما الإذاعي "المتمردون" قائلا "حين كنت بالمدرسة كان لدي صديق، كنا نلعب معا كرة السلة، في إحدى المرات وقع بيننا نزاع وناداني بالزنجي".

Last year, I sat down with my good friend Bruce @Springsteen for a long and meaningful conversation that touched on so much of what we’re all dealing with these days. I’m excited to share it with you over the next few weeks: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG

— Barack Obama (@BarackObama) February 22, 2021