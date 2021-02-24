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أوباما يكشف في حديث إذاعي أنه كسر أنف زميله في المدرسة بعد أن وصفه بالزنجي

أوباما مع المغني بروس سبرينغستين (غيتي)
أوباما مع المغني بروس سبرينغستين (غيتي)
24/2/2021

كشف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أول أمس الاثنين في بودكاست مع المغني بروس سبرينغستين، عن هجومه على زميل له بالمدرسة بعد نعته باللفظ العنصري "زنجي" كونه من أصل أفريقي.

وصرح أوباما خلال لقائه مع بروس في برنامجهما الإذاعي "المتمردون" قائلا "حين كنت بالمدرسة كان لدي صديق، كنا نلعب معا كرة السلة، في إحدى المرات وقع بيننا نزاع وناداني بالزنجي".

وأضاف أنه هجم على زميله وضربه على وجهه وأنفه، ثم قال له ليس هناك "زنوج" في هاواي، ويمكنني أن أؤذيك بعد قولك هذا.

وتابع أوباما كلامه وقال إنه يتذكر ضربه لزميله بقوة على وجهه وتهشيمه لأنفه حين كانا بغرفة تغيير الملابس.

وكان الرئيس السابق قد كشف في مقطع مصور عن البدء في تسجيل بودكاست مع المغني الأميركي سبرينغستين في عدة حلقات خلال الفترة المقبلة، وكانت هذه إحدى حلقات البرنامج، وقد تناولت عدة موضوعات من بينها قضية "العنصرية".

المصدر : وكالة سند

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