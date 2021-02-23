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منوعات|سويد

مصورة ترصد أصوات السناجب أثناء تناول الطعام

الميكروفون رصد بدقة أصوات السناجب (مواقع التواصل)
الميكروفون رصد بدقة أصوات السناجب (مواقع التواصل)
23/2/2021

نشرت مصورة البراري داني كونور مقطع فيديو حاز على إعجاب كثير من مستخدمي تويتر التقطت فيه أصوات صغار السناجب أثناء تناول الطعام.

وعبر المتفاعلون مع المقطع عن مدى إعجابهم بلطافة صغار السناجب في الفيديو، واستخرج آخرون معاني للتحفيز من المقطع.

وقالت مصورة الفيديو -التي تعرف نفسها بأنها من بريطانيا ومقيمة في السويد- إنها قصدت أن تقرب الميكروفون من اثنين من صغار السناجب، كما يظهر في المقطع أن الميكروفون قد رصد بدقة أصواتا أصدراها أثناء تناولهما حبوب الطعام.

وأضافت في تغريدة أخرى "هذان سنجابان صغيران قمت بإنقاذهما بعد أن صدمت سيارة والدتهما".

 

المصدر : وكالة سند

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