نشرت مصورة البراري داني كونور مقطع فيديو حاز على إعجاب كثير من مستخدمي تويتر التقطت فيه أصوات صغار السناجب أثناء تناول الطعام.

وعبر المتفاعلون مع المقطع عن مدى إعجابهم بلطافة صغار السناجب في الفيديو، واستخرج آخرون معاني للتحفيز من المقطع.

I put my microphone in front of two baby red squirrels. https://t.co/R0p0MpzboO pic.twitter.com/5hm6PpoDb9

وقالت مصورة الفيديو -التي تعرف نفسها بأنها من بريطانيا ومقيمة في السويد- إنها قصدت أن تقرب الميكروفون من اثنين من صغار السناجب، كما يظهر في المقطع أن الميكروفون قد رصد بدقة أصواتا أصدراها أثناء تناولهما حبوب الطعام.

وأضافت في تغريدة أخرى "هذان سنجابان صغيران قمت بإنقاذهما بعد أن صدمت سيارة والدتهما".

These are two baby squirrels I rescued after their mother was hit by a car.

You can learn about their story here:https://t.co/R0p0MpzboO

— Dani Connor Wild 🐿 (@DaniConnorWild) February 21, 2021