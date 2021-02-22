هدد مواطن روسي ينتظر مولودا بتفجير المبنى الذي يقطن به بعدما تأخرت سيارة الإسعاف في الوصول لنقل زوجته التي توشك على الولادة إلى المستشفى.
وثّق شهود عيان لحظة نقل منزل تاريخي كبير مكوّن من طابقين فوق شاحنة بأحد شوارع سان فرانسيسكو إلى عنوانه الجديد، وذلك خلال ساعات مبكرة اليوم.
The Englander Victorian-era house makes its first (and last?) journey down the streets of San Francisco, from 807 Franklin to 635 Fulton. pic.twitter.com/fLKDzoMBGs
— Mr MR (@21five_public) February 21, 2021
واجتمعت حشود لمشاهدة المنزل، الذي بنيّ في العصر الفيكتوري، أثناء نقله من موقعه الأصلي في شارع فرانكلين إلى موقع آخر.
Probably hitting the top speed of 1mph. pic.twitter.com/WgjTLmv0vh
— Mr MR (@21five_public) February 21, 2021