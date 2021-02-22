البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

شهود عيان يوثقون لحظة نقل مبنى تاريخي كبير في سان فرانسيسكو فوق شاحنة

المنزل بنيّ في العصر الفيكتوري (مواقع التواصل)
المنزل بنيّ في العصر الفيكتوري (مواقع التواصل)
22/2/2021

وثّق شهود عيان لحظة نقل منزل تاريخي كبير مكوّن من طابقين فوق شاحنة بأحد شوارع سان فرانسيسكو إلى عنوانه الجديد، وذلك خلال ساعات مبكرة اليوم.

واجتمعت حشود لمشاهدة المنزل، الذي بنيّ في العصر الفيكتوري، أثناء نقله من موقعه الأصلي في شارع فرانكلين إلى موقع آخر.

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

تأخرت "الإسعاف" فهدد بتفجير المبنى

هدد مواطن روسي ينتظر مولودا بتفجير المبنى الذي يقطن به بعدما تأخرت سيارة الإسعاف في الوصول لنقل زوجته التي توشك على الولادة إلى المستشفى.

جنيه واحد ثمن مبنى في بريطانيا

وافقت بلدية مدينة ليستر البريطانية على بيع مبنى تابع لها بقيمة جنيه واحد لجمعية خيرية، مع أن سعره يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني. وقال رئيس الجمعية إن البيع -وإن تم بطريقة غير اعتيادية- سيجلب منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة.

قبة الصخرة على سطح مبنى بالعاصمة الأردنية

صمم النحات الأردني نظام نعمة مجسما لقبة الصخرة فوق سطح أحد المباني وسط العاصمة الأردنية عمّان، تكريما لبلده ولشهداء فلسطين. ويشكل المجسم الثماني صورة مطابقة للقبة الحقيقية.

المزيد من منوعات

هؤلاء الفرنسيون الذين يعدون أنفسهم لنهاية العالم

بالنسبة لبعض الفرنسيين، وخاصة سكان المدن، كانت جائحة كوفيد-19 بمثابة صدمة وحشية (شترستوك-صورة مجازية)

استمع لأصوات صغار السناجب أثناء تناول الطعام

الميكروفون رصد بدقة أصوات السناجب (مواقع التواصل)

بعضه يأتي من الصرف الصحي.. حقائق فريدة عن الذهب

لون الذهب الأصفر الطبيعي يتأثر عند مزجه بمعادن أخرى (الفرنسية)

شاهد.. راكب يصور احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها

شهود عيان تداولوا صورا ومقاطع فيديو لتحليق الطائرة في الجو من الداخل والخارج (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود

حسين كامل (يمين) كان الذراع الأمنية والعسكرية لصدام حسين قبل هروبه إلى الأردن (وكالات)

كيف مرت دقائق الرعب السبع على “برسيفيرانس” قبل أن تصل إلى أرض المريخ؟

اعتمد فريق مهمة "برسيفيرانس" على منظومة رافعة السماء للهبوط على سطح المريخ (ناسا)

السكر.. سم يدمر مناعتك ويتآمر مع فيروس كورونا على جسمك

أرصدتها بالأندلس 2.5 تريليون دولار ومولت "أغنى رجل" في التاريخ وأدارها صحابة ومسيحيون ويهود.. مؤسسة "بيت المال" الإسلامي