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في المزاد.. رسائل كتبتها الأميرة ديانا لأصدقائها المقربين خلال فترة انفصالها

من المقرر بيع 3 رسائل للأميرة ديانا (غيتي)
من المقرر بيع 3 رسائل للأميرة ديانا (غيتي)
21/2/2021

من المرتقب أن تعرض رسائل كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، كانت قد أرسلتها لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز، في مزاد علني يوم 18 مارس/آذار المقبل.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أنه من المقرر بيع 3 رسائل تتراوح قيمتها ما بين 800 و1500 جنيه إسترليني (1120 و2100 دولار أميركي).

ولقي الخبر تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ومما كُتب أن الرسائل أوضحت أن الأميرة ديانا دعمت فكرة الأمير ويليام في استخدام فساتينها لجمع الأموال للجمعيات الخيرية للأطفال، ومكافحة مرض نقص المناعة المتكسبة "إيدز" (AIDS).

المصدر : وكالة سند

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