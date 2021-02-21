من المرتقب أن تعرض رسائل كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، كانت قد أرسلتها لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز، في مزاد علني يوم 18 مارس/آذار المقبل.

🔵Letters from Princess Diana revealed that it was a 14 year old Prince Williams idea to action her dresses to raise funds for children’s and AIDS charities, an idea the Princess supported and felt “excited” about. https://t.co/N5Tri1MHrP — Kate's Rangers (@KatesRangers) February 17, 2021

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أنه من المقرر بيع 3 رسائل تتراوح قيمتها ما بين 800 و1500 جنيه إسترليني (1120 و2100 دولار أميركي).

ولقي الخبر تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ومما كُتب أن الرسائل أوضحت أن الأميرة ديانا دعمت فكرة الأمير ويليام في استخدام فساتينها لجمع الأموال للجمعيات الخيرية للأطفال، ومكافحة مرض نقص المناعة المتكسبة "إيدز" (AIDS).