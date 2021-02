من المرتقب أن تعرض رسائل كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، كانت قد أرسلتها لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز، في مزاد علني يوم 18 مارس/آذار المقبل.

🔵Letters from Princess Diana revealed that it was a 14 year old Prince Williams idea to action her dresses to raise funds for children’s and AIDS charities, an idea the Princess supported and felt “excited” about. https://t.co/N5Tri1MHrP

— Kate's Rangers (@KatesRangers) February 17, 2021