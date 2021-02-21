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بالفيديو.. راكب يوثق احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها في الجو

شهود عيان تداولوا صورا ومقاطع فيديو لتحليق الطائرة في الجو من الداخل والخارج (مواقع التواصل)
شهود عيان تداولوا صورا ومقاطع فيديو لتحليق الطائرة في الجو من الداخل والخارج (مواقع التواصل)
21/2/2021

هبطت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" (United Airlines) الأميركية عقب حدوث عطل في أحد محركاتها أثناء رحلتها من مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو إلى هونولولو بولاية هاواي.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر تويتر "عانت الرحلة "يو إيه 328″ (UA328) من دنفر إلى هونولولو من عطل في المحرك بعد وقت قصير من المغادرة، وعادت بأمان إلى دنفر واستقبلتها أطقم الطوارئ كإجراء احترازي، لم يتم الإبلاغ عن إصابات على متن الطائرة".

وتداول شهود عيان صورا ومقاطع فيديو لتحليق الطائرة في الجو من الداخل والخارج، والتي أظهرت أحد المحركات وقد اشتعلت فيه النيران نتيجة العطل.

وأظهرت صور نشرها حساب شرطة برومفيلد عبر تويتر سقوط أجزاء من محرك الطائرة على مناطق متعددة من المدينة لكن دون وقوع أي إصابات، وناشد الحساب المواطنين عدم الاقتراب منها.

ووثق أحد الركاب على متن الطائرة لحظة العودة والهبوط إلى مطار دنفر مرة أخرى، والتي أظهرت فرحة المسافرين العارمة، حيث بدؤوا في التصفيق فور وصولهم إلى أرض المطار.

المصدر : وكالة سند

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