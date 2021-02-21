السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطعمة عراقية عشرات الآلاف من المشاهدات

رد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي على انتقاد أحد المغردين له وإشارته إليه بأن مهامه في السفارة تتركز على طبخ الأكلات العراقية الشهيرة بعيدا عن عمله الدبلوماسي.

ونفى هيكي في تغريدة ساخرة في حسابه على تويتر أن يكون عمله في السفارة لا يقتصر إلا على طبخ البامية والدولمة كما انتقده مغرد أكاديمي عراقي، وقال "كلا، هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضا".

كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي ايضاً👨‍🍳😆 https://t.co/OkwrE8eiHx — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

كما رد على انتقادات مغردين لطريقة استخدامه البصل عند طبخ البامية.

يبدو أن هناك جدلا واسعا حول إساءة استخدامي للبصل🧅. فقط ليكون الأمر واضحاً، لم أقم بإضافته إلى الباميا، لقد قمت بتقطيعه وقدمته كطبق جانبي.👨‍🍳 — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

وكان هيكي نشر في وقت سابق على حسابه في تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يطبخ "مرقة البامية" على الطريقة العراقية، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت.

هذه اول مرة اطبخ بيها دولمة. اشكركم على كل النصائح الي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية اخطاء من طبختها هالمرة بس رح احاول المرة الجاية تكون احسن 👨‍🍳🇮🇶🍽 #ابقى_في_المنزل ⁦@UKinIraq⁩ pic.twitter.com/NtyCzxMUyH — Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020

وقبل ذلك، قبل السفير البريطاني تحدي شيف عراقي بطبخ القيمة النجفية وكذلك طبخ الدولمة وتجربة الخبز العراقي، وكان تعليقه آنذاك بأن الشيء الإيجابي في الموضوع أنه تعلم مثلا شعبيا جديدا هو "انطي (أعطِ) الخبز لخبازه".

البارحة جربت اخبز 🍞 , بس الظاهر اني مو ربة بيت معدّلة 😂👨‍🍳

لكن الشي الايجابي بالموضوع انه تعلمت مثل شعبي جديد، انطي الخبز لخبازه. pic.twitter.com/KwDiarRe1y — Stephen Hickey (@sblhickey) March 11, 2020

يشار إلى أن السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطعمة عراقية عشرات الآلاف من المشاهدات عقب نشرها على صفحته في تويتر.

وعين هيكي سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.