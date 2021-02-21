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منوعات|عراق

السفير البريطاني في العراق يرد بطريقة ساخرة على ولعه بالدولمة والبامية

السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطعمة عراقية عشرات الآلاف من المشاهدات

هيكي أثناء طبخ أكلة عراقية (مواقع التواصل)
هيكي أثناء طبخ أكلة عراقية (مواقع التواصل)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202104:21 PM (مكة المكرمة)

رد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي على انتقاد أحد المغردين له وإشارته إليه بأن مهامه في السفارة تتركز على طبخ الأكلات العراقية الشهيرة بعيدا عن عمله الدبلوماسي.

ونفى هيكي في تغريدة ساخرة في حسابه على تويتر أن يكون عمله في السفارة لا يقتصر إلا على طبخ البامية والدولمة كما انتقده مغرد أكاديمي عراقي، وقال "كلا، هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضا".

كما رد على انتقادات مغردين لطريقة استخدامه البصل عند طبخ البامية.

وكان هيكي نشر في وقت سابق على حسابه في تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يطبخ "مرقة البامية" على الطريقة العراقية، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت.

وقبل ذلك، قبل السفير البريطاني تحدي شيف عراقي بطبخ القيمة النجفية وكذلك طبخ الدولمة وتجربة الخبز العراقي، وكان تعليقه آنذاك بأن الشيء الإيجابي في الموضوع أنه تعلم مثلا شعبيا جديدا هو "انطي (أعطِ) الخبز لخبازه".

يشار إلى أن السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطعمة عراقية عشرات الآلاف من المشاهدات عقب نشرها على صفحته في تويتر.

وعين هيكي سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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