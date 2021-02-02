تبدو كأنها ماتت.. بالفيديو- مقطع مؤثر لطفلة تنام أمام خيمتها في العراء بسبب التعب والبرد

نشر الإعلامي السوري أحمد رحال عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لمشهد مؤثر لطفلة صغيرة تنام من التعب والبرد أمام خيمتها في العراء بعد أن تضررت وغرقت بسبب الأمطار في شمالي سوريا.