تبدو كأنها ماتت.. بالفيديو- مقطع مؤثر لطفلة تنام أمام خيمتها في العراء بسبب التعب والبرد

تقوم الشابة أميرة الداني برسم الشخصيات الكرتونية الشهيرة على الخيام، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب ساكنيها، بمبادرة وجهد شخصي لإسعاد أطفال مخيمات الشمال السوري.
نشر الإعلامي السوري أحمد رحال عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لمشهد مؤثر لطفلة صغيرة تنام من التعب والبرد أمام خيمتها في العراء بعد أن تضررت وغرقت بسبب الأمطار في شمالي سوريا.
للوهلة الأولى تظنون أن هذه الطفلة قد ماتت.. يا رب رحمتك بهم 💔#مخيمات_إدلب #إدلب #أحمد_رحال
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— أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) February 1, 2021