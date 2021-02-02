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تبدو كأنها ماتت.. بالفيديو- مقطع مؤثر لطفلة تنام أمام خيمتها في العراء بسبب التعب والبرد

2/2/2021

نشر الإعلامي السوري أحمد رحال عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لمشهد مؤثر لطفلة صغيرة تنام من التعب والبرد أمام خيمتها في العراء بعد أن تضررت وغرقت بسبب الأمطار في شمالي سوريا.

 

المصدر : وكالة سند

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