قضت المحكمة العليا في الدانمارك أمس الخميس بالسجن 4 أشهر على شخص سعل في وجه شرطيين وهو يصيح "كورونا" بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني في مارس/آذار من العام الماضي.

وحدث هذا في وقت تفرض البلاد عزلا شاملا لمكافحة كورونا، وقد اعتقل الشاب، وهو في أوائل العشرينات، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخرين رغم أن الفحوص أظهرت لاحقا عدم إصابته بكوفيد-19.

وبرأته محكمة محلية أولا، لكنه أدين بعدها في المحكمة العليا الغربية.

وسُجلت وقائع مشابهة في الدانمارك العام الماضي. كما شهدت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا حوادث مشابهة.