البث الحي
منوعات|دانمارك

لأنه سعل في وجه شرطيين.. السجن 4 شهور لدانماركي

الفحوص أظهرت لاحقا عدم إصابة العاطس في وجه الشرطيين بكورونا (الألمانية-صورة مجازية)
الفحوص أظهرت لاحقا عدم إصابة العاطس في وجه الشرطيين بكورونا (الألمانية-صورة مجازية)
19/2/2021

قضت المحكمة العليا في الدانمارك أمس الخميس بالسجن 4 أشهر على شخص سعل في وجه شرطيين وهو يصيح "كورونا" بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني في مارس/آذار من العام الماضي.

وحدث هذا في وقت تفرض البلاد عزلا شاملا لمكافحة كورونا، وقد اعتقل الشاب، وهو في أوائل العشرينات، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخرين رغم أن الفحوص أظهرت لاحقا عدم إصابته بكوفيد-19.

وبرأته محكمة محلية أولا، لكنه أدين بعدها في المحكمة العليا الغربية.

وسُجلت وقائع مشابهة في الدانمارك العام الماضي. كما شهدت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا حوادث مشابهة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

لم يتم إغلاقه أمام المصلين منذ افتتاحه عام 1899.. جامع حكمتيه العثماني ما زال شامخا

تبرع حبيبة خانم بقطعة الأرض جاء بعد استشهاد ابنها الذي كان يعمل في البحرية العثمانية على متن الفرقاطة "أرطغرل" (الأناضول)

شاهد ردة فعل أنجيلا ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

ميركل تضحك بعد نسيانها الكمامة (الفرنسية)

شاهد.. الثلج يتساقط على المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة

شقة من 5 غرف تباع بسعر فلكي.. ما هو؟

في هذه المنطقة تقع الشقة التي بيعت بـ59 مليون دولار (الفرنسية)
الأكثر قراءة

الكافيار الأخضر.. ينمو بحجم الأرض في 4 أشهر ويكفي لإطعام البشرية

نظرا لخصائصها المغذية، تعد الولفيا جزءا من النظام الغذائي للعديد من شعوب جنوب شرق آسيا (شترستوك)

ميركل تكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء وباء كورونا عالميا

حرب بيانات تتصاعد.. السودان يرد على إثيوبيا ويتهمها بتوجيه “إهانة لا تغتفر”

قادة بالجيش السوداني في زيارة لمناطق حدودية شرقي البلاد (الأناضول-أرشيف)

رحلة العلوم والمعارف الدينية في العالمين العربي والإسلامي.. وفاة كبير العلماء الأتراك محمد أمين سراج

عالم الحديث التركي محمد أمين سراج يعد من أشهر علماء الحديث في العالم الإسلامي (الأناضول)