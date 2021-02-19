حصد مقطع مصور للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رصد ردة فعلها بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة عقب كلمتها أمام البرلمان الألماني، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP — Karol Gotfryd, certified contrarian indicator (@GotfrydKarol) February 15, 2021

وكانت ميركل تلقي كلمتها أمام البرلمان الألماني يوم 11 فبراير/شباط، واضعة كمامتها أمامها لتنهي كلمتها وتذهب للجلوس في مقعدها، فتفاجأ بنسيانها الكمامة على منصة التحدث.

وهرعت ميركل إلى العودة إلى المنصة مرة أخرى لتضع الكمامة في مشهد طريف.