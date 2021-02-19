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منوعات|ألمانيا

مقطع مصور للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يرصد ردة فعلها بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

ميركل تضحك بعد نسيانها الكمامة (الفرنسية)
ميركل تضحك بعد نسيانها الكمامة (الفرنسية)
19/2/2021

حصد مقطع مصور للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رصد ردة فعلها بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة عقب كلمتها أمام البرلمان الألماني، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ميركل تلقي كلمتها أمام البرلمان الألماني يوم 11 فبراير/شباط، واضعة كمامتها أمامها لتنهي كلمتها وتذهب للجلوس في مقعدها، فتفاجأ بنسيانها الكمامة على منصة التحدث.

وهرعت ميركل إلى العودة إلى المنصة مرة أخرى لتضع الكمامة في مشهد طريف.

المصدر : وكالة سند

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