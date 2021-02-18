تساقط الثلوج الذي صاحبته رياح شديدة أدى إلى إغلاق عدد من الشوارع بالمدينة

اكتست القدس الشرقية حلة بيضاء في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مع التساقط الكثيف للثلوج أول مرة منذ سنوات.

وبدأ تساقط الثلوج في ساعات المساء، واكتست شوارع ومنازل المدينة حلة بيضاء في منتصف الليل والساعات اللاحقة.

وسارع فلسطينيون بالمدينة -حسب الأناضول- إلى اللهو بالثلج بعد منتصف الليل خشية ذوبانه في ساعات الصباح.

وتناقل الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد التساقط الكثيف للثلوج على أماكن مختلفة، بما في ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.

الأرصاد الجوية الفلسطينية قالت إن الأراضي الفلسطينية تحت تأثير منخفض جوي عميق (الأناضول)

وكانت الثلوج تساقطت على مدينة القدس عام 2019، ولكنها لم تكن بالكثافة ذاتها التي كانت في الساعات الماضية، وهي كثافة لم تحدث منذ عام 2015.

وأدى تساقط الثلوج الذي صاحبته رياح شديدة إلى إغلاق عدد من الشوارع بالمدينة.

وقالت الأرصاد الجوية الفلسطينية إن الأراضي الفلسطينية تحت "تأثير منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ".

وأشارت إلى "تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق مستوى سطح البحر حتى ساعات الصباح".