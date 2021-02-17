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منوعات|نيجيريا

طلاب نيجيريون يصممون روبوتا لعلاج مرضى كوفيد-19 عن بعد

في عرض لعمل الروبوت ملأت ممرضة مدرسية الخزانة بالأدوية بينما أحد الطلاب قام بتحريك الآلة

الروبوت يحمل الأدوية إلى المرضى وهم يتناولونها بأنفسهم تحت إشراف ممرضة عبر الكاميرا (رويترز)
الروبوت يحمل الأدوية إلى المرضى وهم يتناولونها بأنفسهم تحت إشراف ممرضة عبر الكاميرا (رويترز)
17/2/2021

صمم طلاب نيجيريون آلة يأملون أن تتمكن في يوم ما من مساعدة المستشفيات في علاج مرضى كوفيد-19 عن بُعد، عن طريق قياس درجات الحرارة ونقل الأدوية وإتاحة الفرصة للأطقم الطبية للتواصل مع المرضى باستخدام كاميرا حاسب وشاشة.

والروبوت خزانة تتحرك على عجلات مزخرفة بنقوش زهور زاهية، ويحمل اسم "ميروبوت".

وفي عرض لعمل الروبوت، ملأت ممرضة مدرسيّةٌ الخزانةَ بالأدوية، في حين استخدم أحد الطلاب جهاز تحكم ونظارات للرؤية عبر كاميرا، بتحريك الآلة في ممر إلى داخل غرفة تشبه غرفة عزل، وذلك لفحص درجة حرارة طالبة من الطالبات.

وقالت نبيلة عباس، إحدى المشاركات في صنع الروبوت، "آمل أن يتمكن ميروبوت من الحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الأطقم الطبية، أريد للعاملين في الصحة أن يكونوا أكثر أمنا".

وبدأ فريق صنع الروبوتات -في أكاديمية جليسن الدولية بالعاصمة النيجيرية أبوجا- محاولة صنع الآلة عبر الإنترنت بادئ الأمر، إلا أنَّ أفراده اجتمعوا معا في النهاية، لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع في معملهم.

لكن ميروبوت، الذي استغرق صنعه نحو 3 أشهر، لا يزال في مراحله المبكرة. وخلال العرض كان يتعين ترك باب غرفة العزل مفتوحا، فضلا عن أن الروبوت يحمل الأدوية إلى المرضى فحسب وهم يتناولونها بأنفسهم تحت إشراف ممرضة عبر الكاميرا.

وقال ديفيد أدنيي، المعلم المشرف على فريق صنع الروبوت، "نعكف الآن على إجراء تحديثات" مضيفا أن الطلبة يأملون عرض ميروبوت تجاريا في يوم ما.

المصدر : رويترز

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