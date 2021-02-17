تنتشر الكثير من المراكز الخاصة بعلاج المس والجن في مصر، حتى وصلت إعلانات الدجل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى علاج الهموم وجلب الحبيب وغيرها، وأصبح الدجل بـ”الديليفري”.
التقط شهود عيان مشهدا غريبا لانبعاث لهيب ناري من إحدى الأماكن إلى مسافة عالية في سماء حي في ممفيس، بولاية تينيسي الأميركية، مما أثار الجدل حول تفسيرات حدوثه.
This is the Valero refinery in #Memphis.
Valero tells @WMCActionNews5 this is normal.
Downtowners tell me they’ve seen flames shoot out before but NOT like this.
Scanner: @MEM_Fire is on scene. Excessive fuel burn off tonight. Making sure containment is ok.#memsnow #memcold https://t.co/PLeoSXFmrJ
— Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) February 16, 2021
ونشر شهود عيان مقاطع للمشهد متسائلين عن ماهية اللهيب الناري وسبب حدوثه، بينما كتب محلل الأرصاد الجوية جيم جاغير تفسيرًا للمقطع المتداول في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أشار خلالها إلى أن اللهيب سببه انبعاث ناتج عن حرق بترولي، يحدث بشكل متكرر لكنه أكثر وضوحًا هذه المرة بسبب الغيوم والسحب المتجمعة وقتها، على حد وصفه.
If you see reports of flames shooting up over South Memphis it is the Valero plant burning off excess gas. This happens quite often but is more visual tonight because of the snow and clouds. As if we needed anything else unusual in our skies tonight. pic.twitter.com/0Op4OD5kBn
— Jim Jaggers (@JJaggers_WREG3) February 16, 2021