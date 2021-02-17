البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

كاميرات المواطنين توثق مشهدا غريبا لتصاعد لهيب ناري في سماء مدينة ممفيس الأميركية

16/2/2021

التقط شهود عيان مشهدا غريبا لانبعاث لهيب ناري من إحدى الأماكن إلى مسافة عالية في سماء حي في ممفيس، بولاية تينيسي الأميركية، مما أثار الجدل حول تفسيرات حدوثه.

ونشر شهود عيان مقاطع للمشهد متسائلين عن ماهية اللهيب الناري وسبب حدوثه، بينما كتب محلل الأرصاد الجوية جيم جاغير تفسيرًا للمقطع المتداول في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أشار خلالها إلى أن اللهيب سببه انبعاث ناتج عن حرق بترولي، يحدث بشكل متكرر لكنه أكثر وضوحًا هذه المرة بسبب الغيوم والسحب المتجمعة وقتها، على حد وصفه.

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

حرائق القرى في مصر تنعش "بيزنس" الدجالين

تنتشر الكثير من المراكز الخاصة بعلاج المس والجن في مصر، حتى وصلت إعلانات الدجل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى علاج الهموم وجلب الحبيب وغيرها، وأصبح الدجل بـ”الديليفري”.

المزيد من منوعات

بالصور.. عملية جراحية لإخراج حذاء من بطن أنثى تمساح

أنثى التمساح التي تُدعى "أنوكيت" (مواقع التواصل)

شاهد.. العسل ذهب ساحل العاج الجديد

القط لاري.. 10 سنوات من الحكم في مقرّ رئاسة الوزراء البريطانية

بالرغم من عدم مبالاته، تشبث القط لاري بالسلطة في داوننغ ستريت (الفرنسية)

كباب القطايف.. حلويات تركية جديدة تشوى على الفحم

أورهان توصل إلى الابتكار الجديد بعد تجارب طويلة (الأناضول)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

شاهد- الأعظم في العالم.. سانتياغو برنابيو الجديد أكثر من مجرد ملعب

ريال مدريد استغل جائحة كورونا لإجراء تطوير شامل لملعب سانتياغو برنابيو (رويترز)

مذبحة سربرنيتسا.. فيلم يروي أحداث أكبر مجزرة ضد المسلمين في أوروبا

عايدة تخاطب آلاف المسلمين الذين لم يسمح لهم بدخول المعسكر (مواقع التواصل)

كان حليفه وبرأه في محاكمة الكونغرس.. ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ويصفه بالمتجهم الضعيف

ترامب شن حربا مفتوحة على ماكونيل بعد أن كان حليفا له (الأوروبية)