التقط شهود عيان مشهدا غريبا لانبعاث لهيب ناري من إحدى الأماكن إلى مسافة عالية في سماء حي في ممفيس، بولاية تينيسي الأميركية، مما أثار الجدل حول تفسيرات حدوثه.

This is the Valero refinery in #Memphis. Valero tells @WMCActionNews5 this is normal. Downtowners tell me they’ve seen flames shoot out before but NOT like this. Scanner: @MEM_Fire is on scene. Excessive fuel burn off tonight. Making sure containment is ok.#memsnow #memcold https://t.co/PLeoSXFmrJ — Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) February 16, 2021

ونشر شهود عيان مقاطع للمشهد متسائلين عن ماهية اللهيب الناري وسبب حدوثه، بينما كتب محلل الأرصاد الجوية جيم جاغير تفسيرًا للمقطع المتداول في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أشار خلالها إلى أن اللهيب سببه انبعاث ناتج عن حرق بترولي، يحدث بشكل متكرر لكنه أكثر وضوحًا هذه المرة بسبب الغيوم والسحب المتجمعة وقتها، على حد وصفه.