التقط شهود عيان مشهدا غريبا لانبعاث لهيب ناري من إحدى الأماكن إلى مسافة عالية في سماء حي في ممفيس، بولاية تينيسي الأميركية، مما أثار الجدل حول تفسيرات حدوثه.

This is the Valero refinery in #Memphis.

Valero tells @WMCActionNews5 this is normal.

Downtowners tell me they’ve seen flames shoot out before but NOT like this.

Scanner: @MEM_Fire is on scene. Excessive fuel burn off tonight. Making sure containment is ok.#memsnow #memcold https://t.co/PLeoSXFmrJ

— Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) February 16, 2021