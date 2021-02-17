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عملية جراحية لإخراج حذاء من بطن أنثى تمساح في فلوريدا

نجح الطبيب آدم بيدرزيكي بإخراج الحذاء من المعدة بعملية جراحية

أنثى التمساح التي تُدعى "أنوكيت" (مواقع التواصل)
أنثى التمساح التي تُدعى "أنوكيت" (مواقع التواصل)
17/2/2021

نجحت كلية الطب البيطري في جامعة فلوريدا الأميركية بإخراج حذاء من بطن أنثى تمساح ابتلعته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الكلية في منشور لها عبر فيسبوك، إن أنثى التمساح التي تُدعى "أنوكيت"، وصلت إلى المستشفى البيطرية في 5 فبراير/شباط الجاري، قادمة من حديقة حيوان سانت أوغسطين أليجاتور فارم بالولاية.

وبحسب المنشور، فإن العديد من المحاولات فشلت في سحب الحذاء، مما أدى بالنهاية إلى إجراء عملية جراحية.

ونجح الطبيب آدم بيدرزيكي بإخراج الحذاء من المعدة، وعادت "أنوكيت" إلى منزلها بالحديقة.

ونشرت الكلية عبر صفحتها، مقطع فيديو، أظهر نقل أنثى التمساح وهي مثبتة عبر كرسي متحرك، ويسير بجوارها 3 أفراد من الفريق الطبي المعالج.

وأظهرت صور أخرى، الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية، وإخراج الحذاء من بطن "أنوكيت".

المصدر : وكالة سند

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