الدببة جُمعت من عدة محافظات عراقية بهدف القضاء على ظاهرة تربية الدببة في المنازل والحفاظ عليها من الانقراض

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون هروب صحفيين ومتفرجين ورجال إنقاذ حفاظا على حياتهم، بعد أن هاجمتهم مجموعة من الدببة بعد إطلاق سراحها من الأقفاص في جبل كارا في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأطلقت منظمة التعاون الكردي-الأميركي 6 دببة بمحافظة دهوك للمرة الثالثة، بعد أن أطلقت في سنوات سابقة 6 دببة في محمية هلكورد سكران في محافظة أربيل، و2 في جبل كارا بدهوك.

وأكد رئيس المنظمة بلند بريفكاني أنه تم جلب 5 من هذه الدببة من محافظتي البصرة والناصرية، والدب السادس جاء من أربيل، وتبرع أصحابها ببعضها والأخرى مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن هدف ذلك القضاء على ظاهرة تربية الدببة في المنازل والحفاظ عليها من الانقراض. وأوضح أن 3 من الدببة التي أطلقت ذكور، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على تنوّع الحيوانات البرية في جبال إقليم كردستان.

ووفقًا للطبيب البيطري والناشط في مجال حقوق الحيوان سليمان سعيد، فإن تربية الدببة أو النمور أو الأسود في المنازل أصبحت اتجاهًا جديدًا بين العراقيين.

وقال سعيد إن هذه الدببة معرضة لخطر الانقراض في العراق بسبب الصيد غير المشروع والحروب وعدم وجود تدابير لحماية الحياة البرية، حيث يتم شراء الدببة البنية من قبل العائلات الغنية التي ترغب في إبقائها بالمنزل، مضيفًا أنه في بعض الأحيان تتم سرقة الأشبال من أمهاتها من قبل الصيادين.

ورغم اختلافهما حول كيفية إطلاق الدببة في الجبال، يتفق بريفكاني وسعيد على أن العراق بحاجة إلى قانون يمنع إبقاء الحيوانات البرية في المنزل.