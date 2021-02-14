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منوعات|فنلندا

رسم عملاق محفور في الثلج يحقق نجاحا هائلا في فنلندا

يان بيكو قال إن لديه مشاريع أخرى ولو أنها "قد تكون أصغر حجما بعض الشيء"

لا يمكن رؤية جمال الرسمة من الأرض فلا تظهر تفاصيلها إلا من ارتفاع (الفرنسية)
لا يمكن رؤية جمال الرسمة من الأرض فلا تظهر تفاصيلها إلا من ارتفاع (الفرنسية)
14/2/2021

حقّق فنان هاوٍ في فنلندا نجاحا هائلا بتحقيقه رسمة عملاقة حفرها بواسطة خطاه في الثلج بمساعدة عدد من المتطوعين، مستقطبا جمهورا واسعا، ومثيرا اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام.

وتنكشف الرسمة -التي وقعها يان بيكو في دائرة قطرها 160 مترا من المساحة المكسوة بالثلج- من علو، وقد أنجزها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لتكون أكبر رسمة في الثلج في هذا البلد الواقع في شمالي أوروبا.

لا يمكن لمس جمال الرسمة من الأرض، فلا تظهر تفاصيلها إلا من ارتفاع، فتنكشف خطوطها المتداخلة على شكل دوائر ماندالا عملاقة.

وأوضح يان بيكو، وهو خبير معلوماتية، لوكالة الصحافة الفرنسية "كان تحديا بالنسبة لي أن أشرح الأمر برمته للجميع وأحافظ على حماستهم للمشروع، وكان الأمر مجديا".

كل ما كان يان بيكو يريده في البداية هو "صنع شيء جميل" على الثلج الذي يكسو ملعبا رياضيا في إسبو بضاحية هلسنكي، فرسم مشروعه على الحاسوب.

وبعد ذلك، جنّد متطوعين في صفوف مجموعة من هواة السير بأحذية الثلج، فاستخدموا حبالا لرسم دوائر على الثلج تنسخ رسمة مطبوعة على خريطة.

أراد بيكو في البداية صنع شيء جميل على الثلج الذي يكسو ملعبا رياضيا في هلسنكي (الفرنسية)

وبعد ذلك تروي إيلينا تشيكاريلي إحدى المتطوعات "قضينا 3 ساعات نمشي ونضحك" تحت شمس شتائية ودرجة حرارة تبلغ 10 تحت الصفر.

وقال بيتري تيرالينن، وهو متطوع آخر، "كان من الصعب جدا أن ندرك ما سيكون شكل العمل الفني عندما كنا نتقدم خطوة خطوة على طبقة الثلج الكثيفة". وأضاف "لذلك كان من الرائع أن نرى الصورة من علو".

وقال يان بيكو إن لديه مشاريع أخرى ولو أنها "قد تكون أصغر حجما بعض الشيء".

لكنه أضاف "بما أن الناس متحمسون كثيرا، أعتقد أنه ستكون هناك رسوم جديدة على الثلج خلال الأسابيع المقبلة".

المصدر : الفرنسية

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