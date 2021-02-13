احتفلت 1357 شابة من محافظة حلبجة التابعة لإقليم كردستان (شمالي العراق) بارتداء الحجاب، في حفل كبير أطلق عليه المنظمون "التاج الذهبي".

وقالت منظمة التنمية لطلبة إقليم كردستان المشرفة على الحفل إن التاج الذهبي أحد مشاريعها السنوية، وهذا الموسم هو السابع له، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ الحفل كل عام في إحدى محافظات الإقليم لتقدير وتهنئة الشابات اللائي قررن ارتداء الحجاب.

وتداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحفل "التاج الذهبي" تحت وسم #تاجی_زێڕین، وهو المعنى نفسه في اللغة الكردية.

وأثار الحفل ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، وكتب الناشط الحقوقي هاوزهين فؤاد على حسابه في فيسبوك: أشعر بالفخر الآن بأننا كنا نعد ونشرف على التاج الذهبي في منظمة التنمية. كم هو جميل أن تكون قد عملت عملا قبل 10 سنوات، ليبقى الأجر والجمال في حياتك".