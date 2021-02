أظهر فيديو تناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن كوب قهوته لمراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية كيمبرلي هالكيت في البيت الأبيض.

وقال بايدن للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة.

When the President brings you coffee. Thank you @POTUS ☕️ 🍩 I promise donuts next Friday if you come back! #PebbleBeach https://t.co/jt6pHEnVS7

والشهر الماضي مازح بايدن أحد الصحفيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض إثر سؤاله عما تحدثه عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بينهما، وهو ما يدل على مؤشرات إيجابية لعلاقة بايدن مع الصحافة.

وكان المراسل الصحفي لقناة فوكس نيوز ( FOX NEWS) بيتر دووسي قد وجّه سؤاله إلى بايدن قائلا "سيدي الرئيس، عماذا تحدثت مع فلاديمير بوتين؟".

وجاء جواب بايدن الساخر "تحدثنا عنك، يرسل لك الرئيس تمنياته"، وضجت القاعة بالضحك على خلفية رده ومغادرته إثر ذلك.

كما التقطت في وقت سابق عدسات المصورين لقطة للرئيس بايدن وهو يقترب من السياج الذي يفصله عن المراسلين والصحفيين للحديث مع أحدهم.

تلك اللقطة المصورة عرضت على موقع يوتيوب، وهي مشهد مكرر من أخرى التقطت لبايدن عام 2013 أثناء حفل تنصيب الرئيس الأسبق باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية.

President Biden gives his coffee to a reporter and apologizes for not bringing more out. Its not an important thing but it's nice to have a president who can have a normal adult conversation with another human being without any power games or grifting. pic.twitter.com/TSK8gygMdX

— Oliver Willis (@owillis) February 12, 2021