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الرئيس جو بايدن يقدم قهوته لمراسلة الجزيرة الإنجليزية

ولاية بايدن قد تكون أكثر قربا من الصحافة والإعلام

بايدن قال للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة (مواقع التواصل)
بايدن قال للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة (مواقع التواصل)
12/2/2021

أظهر فيديو تناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن كوب قهوته لمراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية كيمبرلي هالكيت في البيت الأبيض.

وقال بايدن للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة.

والشهر الماضي مازح بايدن أحد الصحفيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض إثر سؤاله عما تحدثه عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بينهما، وهو ما يدل على مؤشرات إيجابية لعلاقة بايدن مع الصحافة.

وكان المراسل الصحفي لقناة فوكس نيوز ( FOX NEWS) بيتر دووسي قد وجّه سؤاله إلى بايدن قائلا "سيدي الرئيس، عماذا تحدثت مع فلاديمير بوتين؟".

وجاء جواب بايدن الساخر "تحدثنا عنك، يرسل لك الرئيس تمنياته"، وضجت القاعة بالضحك على خلفية رده ومغادرته إثر ذلك.

كما التقطت في وقت سابق عدسات المصورين لقطة للرئيس بايدن وهو يقترب من السياج الذي يفصله عن المراسلين والصحفيين للحديث مع أحدهم.

تلك اللقطة المصورة عرضت على موقع يوتيوب، وهي مشهد مكرر من أخرى التقطت لبايدن عام 2013 أثناء حفل تنصيب الرئيس الأسبق باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية.

ووفقا لتقرير لوكالة الأناضول فهذا يبرز أن ولاية بايدن ستكون أكثر قربا من الصحافة والإعلام مما كان عليه سلفه دونالد ترامب.

وفي هذه اللقطة، تحدث بايدن إلى مراسل يدعى "إل روكر"، وقال له إنه يشعر بالسعادة كونه تولى أعلى منصب في البلاد.

وكانت قد تعهدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بمشاركة "معلومات دقيقة" مع الصحفيين والشعب الأميركي، وتأسيس علاقات أفضل مع المؤسسات الصحفية.

وقالت ساكي في أول مؤتمر صحفي بعد ساعات فقط من تنصيب بايدن "عندما طلب مني الرئيس أن أقوم بهذا الدور، تحدثت معه عن أهمية إعادة الحقيقة والشفافية إلى غرفة الإحاطة".

ووعدت ساكي بتغييرات قادمة في علاقة البيت الأبيض بالصحفيين بعد علاقة متوترة للغاية بين الصحافة وترامب.

وأكدت أنها ستعقد إحاطات يومية للصحفيين بعد أن تخلى البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب عن ذلك متحدثا في كثير من الأحيان بنبرة صدامية علنية مع وسائل الإعلام.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

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