في خطوة غير متوقعة، قرر مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس التنحي عن منصب المدير التنفيذي، من دون أن يؤثر ذلك على مشاريعه مثل السفر إلى الفضاء، علما أنه يعد أكثر شخص استفاد من الجائحة بعد تسجيل زيادة في القوى العاملة للشركة بنحو 175 ألف شخص في أقل من عام، وبلغت ثروته -حسب تقديرات مجلة فوربس- 194.7 مليار دولار.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية، نستعرض بعض أسرار بيزوس.

جرح الأب

وُلد جيفري بريستون جورجينسن في مدينة ألباكركي التابعة لولاية نيومكسيكو عام 1964، من دون أن يعرف والده الحقيقي، وهو تيد جورجينسن، الذي اختار الانفصال عن زوجته جاكلين عندما كان ابنهما جيف لم يتجاوز عاما واحدا. في فترة الانفصال، لم يكن والده -الذي يملك متجرا للدراجات- قادرا على توفير حاجات ابنه نظرا للأجر الزهيد الذي يتقاضاه مقابل عمله في السيرك.

وبعد مرور 4 سنوات، تزوجت والدته المهاجر الكوبي ميغيل بيزوس، الذي عمل مهندسا في شركة إكسون. وبعد ذلك تلقى جيف بيزوس تعليمه الابتدائي في مدرسة ريفر أوك الابتدائية في هيوستن. وفي تلك الفترة، كان يقضي معظم وقته مع جده، وهو مسؤول تنفيذي أميركي سابق في مجال الطاقة الذرية، في مزرعة تقع في مدينة كوتولا، التابعة لولاية تكساس. وكان بيزوس يجد في تركيب الأنابيب وإصلاح الطواحين شيئا من المتعة.

طالب الساحل الغربي

في أحد الأيام، وقبل دخوله الجامعة تمكن جيف بيزوس صاحب القدرات الخارقة من تحويل هيكل مكنسة كهربائية قديمة إلى قارب، والتحق بجامعة برينستون، والتقى ماكنزي تاتل التي تزوجها، غير أنهما انفصلا عام 2019.

يحب الاجتماعات التي تبدأ بالصمت

بلغ حجم عائدات شركة أمازون خلال العام الماضي 380 مليار دولار، ولضمان استمرارية هذا النجاح يحرص بيزوس على أن تسبق اجتماع فرق الإدارة 30 دقيقة من الصمت، يقوم خلالها كل طرف بالاطلاع على 6 صفحات مليئة بالأرقام.

وأثناء مقابلة له في أحد البرامج التلفزيونية التي يقدمها تشارلي روز، قال جيف بيزوس إن "الشيء الرائع في القرارات التي تستند إلى الحقائق هو أنها تسمح لك بتغيير التسلسل الهرمي". تتضمن شركة أمازون مجموعة داخلية تسمى الاستخبارات التنافسية، مكلفة باستخدام البيانات التي يتم جمعها، مع الدراسة المستمرة لحركة المنافسين.

يحب الكلاب والروبوتات

امتلك جيف بيزوس عدة كلاب، مثل كامالا، التي أسماها على اسم شخصية "ستار تريك"، وكلب لابرادور ريتريفر يدعى سبايني. وإلى جانب ذلك يحب بيزوس الروبوتات.

متحرر ومعجب بفعاليات الرجل المحترق

لا يشعر هذا الرجل الذي يعرّف نفسه بأنه "تحرري" بسعادة كبيرة مثل تلك التي تغمره عند المشاركة في فعاليات الرجل المحترق، وهي مناسبة تنظم في نهاية أغسطس/آب في قلب صحراء نيفادا.

موعد في الفضاء

في عام 2013، نفذ بيزوس مهمة استمرت 3 أسابيع في المحيط الأطلسي من أجل استعادة محركات صاروخ "أبولو 1" الشهير. وفي تدوينة له، كتب: "اكتشفنا أعجوبة تحت الماء، وهي عبارة عن منحوتة من محركات "إف-1″ المتشابكة، التي تعكس قصة نهاية عنيفة ومتفجرة، تشهد على برنامج أبولو".

تبرع بـ10 مليارات دولار

اشترى جيف بيزوس صحيفة "واشنطن بوست" مقابل 250 مليون دولار عام 2013، ونظرا لاتهام شركته بالتسبب بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري، أطلق بيزوس هذا العام "صندوق بيزوس للأرض"، وتبرع بـ10 مليارات دولار من أجل مكافحة ظاهرة تغير المناخ.