البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

صففت شعرها بواسطة غراء.. أميركية تجمع تبرعات عبر شبكات التواصل لتمويل عمليتها الجراحية

تيسيكا استخدمت الكثير من المنتجات والمستحضرات للتخلص من الصمغ على شعرها ولكن من دون جدوى (مواقع التواصل)
تيسيكا استخدمت الكثير من المنتجات والمستحضرات للتخلص من الصمغ على شعرها ولكن من دون جدوى (مواقع التواصل)
10/2/2021

لجأت أميركية صففت شعرها بواسطة غراء قوي جدا إلى طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة المشكلة، فتمكنت من جمع أكثر من 15 ألف دولار قبل عملية جراحية قد تُجرى لها.

ونشرت تيسيكا براون المقيمة في لويزيانا مقطع فيديو على شبكة "تيك توك" الاجتماعية في نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت فيه أن نفاد سائل تثبيت الشعر المعتاد لديها دفعها إلى استخدام غراء قوي جدا كبديل، في شكل رذاذ.

وقالت المرأة الأربعينية عبر الشبكة الاجتماعية إن "الفكرة كانت سيئة، سيئة، سيئة"، مضيفة وهي على وشك البكاء أن شعرها ملتصق على رأسها "على هذا النحو منذ شهر".

ولا يفترض أن يلامس هذا الصمغ الكيميائي -الذي يشكّل الأسيتون والبروبان أبرز مكوناته- الجلد، وفقا لورقة المعلومات عن المنتج، لأنه يمكن أن يسبب تهيجا خطيرا.

وخلال الأيام التي تلت وضع الصمغ على شعرها، استخدمت تيسيكا براون الكثير من المنتجات والمستحضرات، ومنها زيت جوز الهند للتخلص منه، ولكن من دون جدوى، في حين اقترح عليها مستخدمو الإنترنت عددا كبيرا من الحلول.

ونشرت تيسيكا السبت صورا لها في قسم الطوارئ بمستشفى في تشالميت بولاية لويزيانا، حيث كانت تأمل الحصول على المساعدة.

إلا أن الزيارة لم تكن كافية، فقالت تيسيكا عبر إنستغرام يوم الاثنين "ستكون حقا عملية طويلة".

ونشرت شركة صناعة الغراء "غوريلا غلو" عبر تويتر تعليقا أعربت فيه عن أسفها "للحادث غير المرغوب فيه"، مبدية سعادتها بكون تيسيكا طلبت المشورة الطبية. وأوضحت الشركة أن "هذا الوضع فريد من نوعه نظرا إلى أن هذا المنتج غير موصوف للشعر لأنه يُعد دائم الالتصاق".

ووجهت تيسيكا نداء عبر موقع "غوفندمي" دعت فيه إلى التبرع لها لكي تتمكن من تغطية تكاليف علاجها الطبي، وجمعت بالفعل أكثر من 15 ألف دولار.

ونشر موقع "تي إم زي" مقطع فيديو تم تصويره أمس الثلاثاء تتولى فيه صديقة تيسيكا قص ذيل شعرها وتطبيق منتج جديد، ولكن من دون نجاح.

وتتوجه تيسيكا براون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع "للقاء جراح التجميل مايكل أوبينغ الذي سيزيل الصمغ"، حسب ما قالته الناطقة باسم الطبيب لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار الموقع إلى أن مايكل أوبينغ هو الذي قدم خدماته بشكل عفوي مجانا إلى تيسيكا، التي ناهز عدد متابعيها على "تيك توك" 800 ألف.

كذلك عرضت مصففة شعر بيونسيه نيل فارينا المساعدة عبر حسابها على إنستغرام.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

100 صفة تميز المرأة عن الرجل

رصدت صحيفة بيلد الألمانية 100 صفة تتميز فيها المرأة عن الرجل بعضها مستند إلى الأبحاث العلمية وبعضها الآخر من خلال متابعات الحياة اليومية, وذلك بمناسبة احتفال نساء العالم بـ”اليوم العالمي للمرأة”.

أسترالية تحيك ثيابا من شعر كلابها

ابتكرت سيدة أسترالية طريقة جديدة للاقتراب من حيواناتها الأليفة بغزل ملابس من أشعارها. وتقول ماريون ويتلاند إنها تغزل خيوطا من شعر كلابها المتساقط وتحيك منها أوشحة وقبعات وقفازات للناس.

من أجل الجمال تسكب البيض والبصل على وجهها

كشفت عارضة الأزياء الروسية ناتاشا بولي، في حوار مع صحيفة غارديان البريطانية، عن أسرار عنايتها بجمالها، مؤكدة استخدامها مواد طبيعية مثل البيض والبصل والفراولة الطازجة وغيرها.

المزيد من منوعات

تريد أن تصبح جيف بيزوس المقبل؟ تعرف على بعض أسراره

قبل دخوله الجامعة تمكن بيزوس من تحويل هيكل مكنسة كهربائية قديمة إلى قارب (رويترز)

اكتشف ابتلاعه أثناء نومه سماعة إيربودز بقيمة 129 دولارا

غوثير نشر صور الأشعة السينية على فيسبوك (الصحافة الأجنبية)

ألمانية عاشقة للتأمل تختار العيش في قلب الصحراء الكبرى بمصر

فريدل براون: لقد وقعت في حب هذا المكان (الفرنسية)

السجن عامين لإسباني “مصاب بألفي ورم” بتهمة الاحتيال للحصول على تبرعات

في مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام إسبانية عند توقيفه شوهد سانز وهو يمزح مع صديقته وأفراد أسرته بشأن الأكاذيب التي كان يرويها (غيتي-صورة تعبيرية)
الأكثر قراءة

سقوط الفاو.. العراقيون تعرضوا للخديعة وسقط منهم آلاف القتلى على يد القوات الإيرانية

جنود إيرانيون يحتفون بالسيطرة على إحدى مناطق جنوب العراق (الفرنسية)

اغتيال العالم النووي الإيراني.. صحيفة يهودية تكشف تفاصيل عن السلاح والجهة التي نفذته

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الأناضول)

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

بعد مصافحتهما أبو تريكة.. الفيفا يستبعد الشحات وكهربا من بعثة الأهلي بمونديال الأندية

أبو تريكة جلس إلى جانب جماهير الأهلي في المدرجات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (الأناضول)