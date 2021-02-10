نجح الأطباء في إخراج السماعة بعملية تنظير طارئة باستخدام أنبوب طويل ورفيع لإزالتها من المريء، لكن ميكروفون السماعة كان مكسورا

حذّر رجل من مقاطعة ماساتشوستس مستخدمي سماعات "إيربودز" (AirPods) من ارتدائها أثناء النوم بعد أن ابتلع واحدة منها من غير أن يدري كيف حدث ذلك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" (The Independent) البريطانية، قالت الكاتبة أليس هوتون، إن براد غوثير خضع للتصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ ليتبيّن أنه ابتلع سماعة "إيربودز" أثناء نومه.

واستيقظ غوثير -البالغ من العمر 38 عاما- يوم الثلاثاء الماضي وهو يعاني صعوبة في التنفس فضلا عن أنه كاد يختنق أثناء محاولته شرب الماء.

ورغم إحساسه بوجود شيء غريب في صدره، فإنه عزا ذلك إلى الإرهاق الجسدي الناجم عن إزالة الجليد أمام منزله بعد العاصفة الثلجية.

ولكنه عندما عاد إلى الداخل، اكتشف أن إحدى سماعات "إيربودز" التي يمتلكها والتي تبلغ تكلفتها 129 دولارا مفقودة، فأخبرته زوجته مازحة أنه ربما قد يكون ابتلعها.

وصرّح غوثير لموقع "ميل أونلاين" (MailOnline) "ضحكنا من ذلك، لكنني أحسست بوخز في صدري وبشعور غريب بالاختناق لأنني فعلا ابتلعت السماعة أثناء نومي. وفي تلك المرحلة، توقفت 10 دقائق أخرى للتفكير مليًّا في الأمر، لكننا قررنا أنه سيكون من الأفضل الذهاب إلى المستشفى".

ولدى وصوله إلى المستشفى، عاينه المسعفون بسرعة، واقترحوا في البداية أن ما تناوله من طعام أثناء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجته في الليلة السابقة ربما كان سبب شعوره بعدم الارتياح.

وبعد إخضاعه لتصوير بالأشعة السينية، اكتشف الأطباء أن غوثير ابتلع فعلا إحدى سماعات "إيربودز" التي كان يبلغ طولها نحو بوصتين (نحو 5 سنتيمترات)، وكانت عالقة داخل حلقه مدة 24 ساعة تقريبًا.

وفي وقت لاحق، نجح الأطباء في إخراج السماعة بعملية تنظير طارئة باستخدام أنبوب طويل ورفيع لإزالتها من المريء، لكن ميكروفون السماعة كان مكسورا.

وذكرت الكاتبة أن غوثير يعتقد أن السماعة ربما سقطت من أذنه لتستقر في فمه وهو نائم، وقد حذّره الفريق الطبي من فعل ذلك مرة أخرى، باعتباره محظوظا لأنه لم يتعرض لأضرار جسيمة.

صورة ستسجل في كتب التاريخ

من جانبه، قال غوثير "لو أنني استنشقتها أو استقرت في مجرى الهواء أو أغلقته، لكان من الممكن بكل تأكيد أن أتعرض لخطر أكبر. أنا محظوظ حقًا لأنهم استطاعوا إخراج السماعة بنجاح".

ونشر غوثير صور الأشعة السينية على فيسبوك مع تعليق يقول "صورة ستسجل في كتب التاريخ"، وحذّر مستخدمي سماعات "إيربودز" من استخدامها أثناء النوم حتى لا يتعرضوا لمخاطر جسيمة.

وعموما، قد تبدو الحادثة غريبة نوعا ما، لكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد، ففي شهر يناير/كانون الثاني من العام المنقضي ابتلع طفل يبلغ من العمر 7 أعوام من ولاية جورجيا سماعة "إيربودز" واضطر إلى الانتظار حتى تخرج من جسمه، بعد أن بلغت معدته.

وعام 2019 تعرض رجل في تايوان لحادثة مماثلة؛ ومع ذلك، ظلت سماعة "إيربودز" تعمل بأعجوبة بعد استخراجها.