البث الحي
منوعات

لا يدري كيف حدث ذلك.. اكتشف أنه ابتلع أثناء نومه سماعة إيربودز بقيمة 129 دولارا

نجح الأطباء في إخراج السماعة بعملية تنظير طارئة باستخدام أنبوب طويل ورفيع لإزالتها من المريء، لكن ميكروفون السماعة كان مكسورا

غوثير نشر صور الأشعة السينية على فيسبوك (الصحافة الأجنبية)
غوثير نشر صور الأشعة السينية على فيسبوك (الصحافة الأجنبية)
10/2/2021

حذّر رجل من مقاطعة ماساتشوستس مستخدمي سماعات "إيربودز" (AirPods) من ارتدائها أثناء النوم بعد أن ابتلع واحدة منها من غير أن يدري كيف حدث ذلك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" (The Independent) البريطانية، قالت الكاتبة أليس هوتون، إن براد غوثير خضع للتصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ ليتبيّن أنه ابتلع  سماعة "إيربودز" أثناء نومه.

واستيقظ غوثير -البالغ من العمر 38 عاما- يوم الثلاثاء الماضي وهو يعاني صعوبة في التنفس فضلا عن أنه كاد يختنق أثناء محاولته شرب الماء.

ورغم إحساسه بوجود شيء غريب في صدره، فإنه عزا ذلك إلى الإرهاق الجسدي الناجم عن إزالة الجليد أمام منزله بعد العاصفة الثلجية.

ولكنه عندما عاد إلى الداخل، اكتشف أن إحدى سماعات "إيربودز" التي يمتلكها والتي تبلغ تكلفتها 129 دولارا مفقودة، فأخبرته زوجته مازحة أنه ربما قد يكون ابتلعها.

وصرّح غوثير لموقع "ميل أونلاين" (MailOnline) "ضحكنا من ذلك، لكنني أحسست بوخز في صدري وبشعور غريب بالاختناق لأنني فعلا ابتلعت السماعة أثناء نومي. وفي تلك المرحلة، توقفت 10 دقائق أخرى للتفكير مليًّا في الأمر، لكننا قررنا أنه سيكون من الأفضل الذهاب إلى المستشفى".

ولدى وصوله إلى المستشفى، عاينه المسعفون بسرعة، واقترحوا في البداية أن ما تناوله من طعام أثناء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجته في الليلة السابقة ربما كان سبب شعوره بعدم الارتياح.

وبعد إخضاعه لتصوير بالأشعة السينية، اكتشف الأطباء أن غوثير ابتلع فعلا إحدى سماعات "إيربودز" التي كان يبلغ طولها نحو بوصتين (نحو 5 سنتيمترات)، وكانت عالقة داخل حلقه مدة 24 ساعة تقريبًا.

وفي وقت لاحق، نجح الأطباء في إخراج السماعة بعملية تنظير طارئة باستخدام أنبوب طويل ورفيع لإزالتها من المريء، لكن ميكروفون السماعة كان مكسورا.

وذكرت الكاتبة أن غوثير يعتقد أن السماعة ربما سقطت من أذنه لتستقر في فمه وهو نائم، وقد حذّره الفريق الطبي من فعل ذلك مرة أخرى، باعتباره محظوظا لأنه لم يتعرض لأضرار جسيمة.

صورة ستسجل في كتب التاريخ

من جانبه، قال غوثير "لو أنني استنشقتها أو استقرت في مجرى الهواء أو أغلقته، لكان من الممكن بكل تأكيد أن أتعرض لخطر أكبر. أنا محظوظ حقًا لأنهم استطاعوا إخراج السماعة بنجاح".

ونشر غوثير صور الأشعة السينية على فيسبوك مع تعليق يقول "صورة ستسجل في كتب التاريخ"، وحذّر مستخدمي سماعات "إيربودز" من استخدامها أثناء النوم حتى لا يتعرضوا لمخاطر جسيمة.

وعموما، قد تبدو الحادثة غريبة نوعا ما، لكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد، ففي شهر يناير/كانون الثاني من العام المنقضي ابتلع طفل يبلغ من العمر 7 أعوام من ولاية جورجيا سماعة "إيربودز" واضطر إلى الانتظار حتى تخرج من جسمه، بعد أن بلغت معدته.

وعام 2019 تعرض رجل في تايوان لحادثة مماثلة؛ ومع ذلك، ظلت سماعة "إيربودز" تعمل بأعجوبة بعد استخراجها.

المصدر : إندبندنت

حول هذه القصة

وليمة أرز ودجاج لاستخراج قلادة من بطن لص هندي

تمكنت الشرطة الهندية أخيرا من استخراج قلادة ذهبية ابتلعها لص، وذلك بإرغامه على تناول وجبة أرز ودجاج عقب إطعامه 40 موزة خلال بضع ساعات، وفي حال إدانته سيقضي اللص ثلاثة أعوام في السجن.

مخزن خردة في معدته

أطلق عليه الأطباء في المستشفى لقب “مخزن الخردة” بعدما أزالوا من معدته نحو نصف كيلو من المسامير والعملات المعدنية والنحاس الصدئ والأسلاك وحديد الخردة. هذا ما يتندر به ريكويلم أبانتو وهو جالس في مستشفى مدينة كاجاماركا في شمال بيرو.

يتبارون بأكل الهوت دوغ وآخرون النمل

تنافس كبار ملتهمي الهوت دوغ في كوني آيلاند في نيويورك، أيهم يحرز الرقم القياسي في التهام أكبر عدد من السندويتشات، في وقت يكافح فيه نسوة للحصول على نمل يسددن بهن رمقهن في صورة تظهر حجم الفوارق التي تشهدها البشرية في نمط الحياة.

المزيد من منوعات

ألمانية عاشقة للتأمل تختار العيش في قلب الصحراء الكبرى بمصر

فريدل براون: لقد وقعت في حب هذا المكان (الفرنسية)

السجن عامين لإسباني “مصاب بألفي ورم” بتهمة الاحتيال للحصول على تبرعات

في مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام إسبانية عند توقيفه شوهد سانز وهو يمزح مع صديقته وأفراد أسرته بشأن الأكاذيب التي كان يرويها (غيتي-صورة تعبيرية)

أغلاها “الألماس”.. هل تعلم لماذا يباع الكافيار بأسعار باهظة؟

السيوف تلقى إقبالا كبيرا.. المسلسلات التاريخية التركية تنشّط إهداء الأدوات الحربية

محسن أونال قال إنه يصنع أسبوعيا ما يقارب 20 سيفا (الأناضول)
الأكثر قراءة

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل

(الجزيرة)

استهداف مطار أبها.. الحوثيون يقولون إنه يستخدم لأغراض عسكرية وواشنطن تدين الهجوم

بقايا حطام الطائرة دون طيار المفخخة من نوع قاصف في الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها (الصحافة السعودية)

7 محاربين أشدّاء قساة على السرطان.. وأبطال آخرون