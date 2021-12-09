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منوعات|كندا

في مطار كندا.. سوري يلتقي بوالدته بعدما فرّقت بينهما الحرب 11 عاما

9/12/2021

نشرت حسابات سورية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب سوري يلتقي بوالدته في كندا بشكل مؤثر.

وقال حساب "حوران أم الدنيا" على "فيسبوك" (Facebook) إن الشاب السوري، الذي ينحدر من مدينة درعا جنوبي سوريا، التقى بوالدته في مطار كندا لأول مرة بعد فراق دام 11 عاما.

شاب سوري يلتقي بوالدته بعد أن فرقت بينهم الحرب ل مدة 11 عاماالشاب السوري يحتضن والدته في مطار كندا (مواقع التواصل)

وأظهرت اللقطات الشاب وهو ينتظر والدته داخل المطار، ثم يراها ويركض نحوها ليضمها وسط الجموع باكيا بحرقة وهو يقول "ليش ما جبتي (لماذا لم تأت بـ) أبوي معك يا أمي ليش"، تعبيرا عن اشتياقه له بسبب الفراق بينهم بعد هجرته من سوريا بسبب الحرب.

 

المصدر : وكالة سند

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Published On 9/9/2021
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