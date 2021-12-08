أفراح تزيّن مونديال العرب.. زفاف عروس مصرية وأخرى فلسطينية أمام ملاعب الدوحة

زيّنت الأفراح العربية أجواء بطولة مونديال العرب المقامة على أرض قطر، فقد انتشرت مقاطع فيديو لعروس مصرية وزوجها أمام ملعب الجنوب، في حين احتفلت أخرى فلسطينية مع زوجها الأردني أمام ملعب 974.

وجاءت تلك الاحتفالات بالتزامن مع مباراتين حاسمتين أمس الثلاثاء، الأولى بين مصر والجزائر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في حين شهدت الثانية فوزًا عريضا للأردن على فلسطين بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

عروس مصرية في مباراة منتخب مصر

وظهرت العروس المصرية مع زوجها في لقاء تلفزيوني بعد المباراة، وبدت عليهما السعادة الكبيرة للاحتفال بالزفاف بعد تصدّر منتخب مصر المجموعة الرابعة بأفضلية اللعب النظيف على نظيره الجزائري.

وقال الزوج في اللقاء "مبارك لمصر ومبارك لقطر على تلك البطولة المهمة للغاية.. ونتمنى من كل الدول العربية أن تحذو حذو قطر في تنظيم تلك البطولة التي أقيمت في دوحة الخير".

وقالت العروس إنها كانت تتحدث إلى زوجها في فترة الخطوبة، وكان يعمل في قطر، وهو الأمر الذي حمّسها كثيرًا من أجل الحضور إلى الدوحة، ومن هنا جاءت فكرة الاحتفال.

وأوضحت أنهما قررا تنظيم تلك المفاجأة فور وصولها من مصر، وسط احتفال كبير من قبل الجماهير المحتشدة أمام الملعب، بالزغاريد والأغاني.

عروس فلسطينية وعريس أردني

أما في ملعب 974 فأظهرت مقاطع فيديو العروس الفلسطينية وهي تحتفل مع زوجها على الأنغام الشعبية والطبول، وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير الموجودة أيضًا.

كما وصلني "عريس وعروس عند الملعب العريس اردني والعروس فلسطينية" #كأس_العرب pic.twitter.com/SuJQ3jEIpy — أبوكمال (@MKMomani) December 7, 2021

وعبّر مغرّدون عن سعادتهم بتلك اللقطة التي جمعت بين "الفرح" المصري، والمباركة الجزائرية، والاحتفالات التونسية، وجسّدت وحدة العرب في مونديال الدوحة.

وأبدى آخرون إعجابهم بالزفاف الفلسطيني الأردني، مشيرين إلى أنه يدل على تقارب الشعبين وعمق العلاقة بينهما، في حين وصفها آخرون بـ"العرس الكروي".

تفاعلات مختارة للعروس المصرية

عرس مصري، برعاية قطرية، ومباركة جزائرية، وزغروتة تونسية الجامعة العربية فخورة بيكم يا أولاد 😂😂 https://t.co/LpntefqD7H — Khaled ♪ خالد (@Ked_q) December 7, 2021

طب والله العرب دول كلهم جمال 😂 https://t.co/mSZoeMf7ZF — مُهاب (@ElGawadi) December 8, 2021

ياارب يسعدهم ويوفقهم ويدوم عليهم الفرح والأحتفالات — AL WN (@AN06014513) December 7, 2021

تفاعلات مختارة للعروس الفلسطينية

بحبنا 🥺 بحب كل شئ متعلق فينا 😭 https://t.co/fyX1AW1FR8 — ديمه (@DShataly) December 8, 2021

والمعازيم مجاني .. مبارك يا رب

تخيل كل الجمهور ينقط — yosef yaseen (@bitofheart) December 8, 2021