صدق أو لا تصدق.. شركة أميركية‏ تسرح 900 موظف في مكالمة "زوم" جماعية

أقدم الرئيس التنفيذي لشركة "بيتر.كوم" (Better.com) الأميركية فيشال غارغ على تسريح 900 من موظفيه على الهواء مباشرة خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زوم" (Zoom).

وقال غارغ في المكالمة "إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها.. تم إنهاء عملك هنا بمفعول سار على الفور"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أمس الاثنين.

.@betterdotcom’s CEO @vishalgarg_ lays off ~900 employees right before the holidays and ahead of the company’s public market debut.

The firm also got a $750 million cash infusion from its backers THIS WEEK, which include @SoftBank. pic.twitter.com/F8EfSkCRF6

