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عن صورة الثعلب الأحمر العربي.. مصور كويتي يحصد المركز الأول في مسابقة عالمية

ساعات من العمل لالتقاط الصور المعبرة (الجزيرة)
المصور محمد مراد أثناء ممارسة هوايته في التصوير (الجزيرة)
مازن الخلف
5/12/2021

الكويت- بعيدا عن مهنته الأصلية كمهندس اتصالات، استهوى فن التصوير الكويتي محمد مراد الذي بدأ مشواره في هذا المجال بهاتفه الجوال، ثم بكاميرا صغيرة، وعندما وجد تفاعلاً مع صوره على "الإنستغرام"، اقتنى كاميرا احترافية، كي ينتقل إلى مرحلة جديدة من الإبداع.

حقق مراد خلال مسيرته العديد من الجوائز في المسابقات المتنوعة، كان آخرها فوزه بالمركز الأول في مسابقة "نيتشر إن فوكس- 2021" العالمية في الهند بفئة "صورة الحيوان" عن صورة للثعلب الأحمر العربي على خلفية أضواء المدينة.

فوز مراد كان عن صورة التقطها في الكويت للثعلب العربي الأحمر، المعروف في منطقة الخليج العربي بـ"الحصني"، مشيرا إلى أن اختياره لهذا الحيوان يأتي كونه أكثر أنواع الثدييات انتشارا بالكويت، ويمكن أن تجده في أي مكان فضلا عن كونه أليفا ولا يهاجم الإنسان.

الصورة الفائزة  الثعلب العربي الأحمر (الجزيرة ) This year my friend found 5 dens with Arabian Red Fox families in them .. some were found in natural reserves, others were found in different places i spent more than two months with two dens for about 4 hours daily, the dens were close to others so it helped a lot. they were very scared at first, just a slight movement and they run inside .. but with time they felt safe and started to come closer everyday, in fact they knew my car! once i park they start to get out one by one. i documented their behavior with videos while they were licking the camera and flashes and my shoes .. i had a great time with them indeedالصورة الفائزة.. الثعلب العربي الأحمر (الجزيرة )

مسابقة متخصصة

وعبّر مراد في حديث للجزيرة نت عن سعادته بفوزه بالمركز الأول في المسابقة الدولية، مشددا على أنه يحب المنافسة والتحدي في أي مسابقة يشارك فيها، موضحا أنه ظل طوال فترة كبيرة يبحث عن مسابقة متخصصة في تصوير الحياة البرية، حتى وجد تلك المسابقة المرموقة التي استطاع أن يثبت موهبته فيها بالفوز بجائزتها الأولى في فئة صورة الحيوان.

ويضيف مراد أنه أمضى أكثر من شهرين في مراقبة وتوثيق سلوك عائلات الثعلب الأحمر العربي في الكويت، والاقتراب منها يوما بعد آخر حتى أصبحت الأم تشعر بالأمان لإخراج صغارها خارج جحرها، وباتوا يتصرفون بشكل طبيعي ما يساعد المصور على التقاط الصور المعبرة.

ويوضح أنه يمكن تمييز أي صورة لحيوان ومعرفة ما إذا كان متوترا أم لا، لذلك على المصور التريث واحترام طبيعة الحيوانات والصبر حتى يستطيع اقتناص الصورة في وضع الحيوان الطبيعي لتظهر تلقائية ومعبرة.

توثيق حياة الأفاعي (الجزيرة ) Arabian Horned Viper are famous in Kuwait, specially where i work. I work in the Transmitter Station for both Tv and Radio, the station is in the far north of Kuwait, and its filled with scorpions and snakes! I decided this night to go for a walk behind our building , So while i was on a walk with my torch searching for wolf spiders to try micro photography This is when i spotted this snake under a small planet and i started taking pictures when she decided to take a walk too on the sand dunesمراد يستخدم الإضاءة المبهرة في تصوير الحيوانات (الجزيرة )

لقطة معبرة

ويشير مراد إلى أن تصوير الحياة البرية يعتمد على قنص لقطة معبرة للحيوان أو الطائر مع إضاءة مناسبة بالخلفية في أقل من ثانية لإخراج صورة تضفي مشاعر على المصور والمشاهد.

ويروى المصور الكويتي لحظة معرفته بالفوز في المسابقة، قائلا "في مسابقة (نيتشر إن فوكس العالمية)، تواصلوا معي قبل الإعلان عن أسماء الفائزين بيوم واحد وأخبروني بفوز صورتي بالمركز الأول، وطلبوا حضوري لحفل الإعلان عن الفائزين، لكن كانت هناك ارتباطات لم تسمح بحضوري لتسلم الجائزة نظرا لضيق الوقت الشديد".

ويضيف أن خبر الفوز كان أجمل مفاجأة له في حياته "خاصة أن الصورة الفائزة كانت داخل دولتي الكويت، وهذا أمر مهم لي، فأغلب المصورين يفوزون بصور من خارج الكويت في رحلات تمتد ما بين 7 إلى 20 يوما، وتكون الأجواء والظروف مهيأة بشكل أفضل، لأن الحيوانات في أوروبا وأفريقيا مثلاً تكون متعودة على قرب الإنسان منها، فلا تبتعد عنه".

الثعالب الحمراء في الكويت (الجزيرة ) Framed by the glow of street lights along Kuwait city. Two Arabian red fox kits explore the night just outside their den. This was taken in Kuwait city, an area near to the shore called Doha, the colorful lights are street and cars lights “ this is why some lights are higher than others ” and all those light were reflecting on the sea water. The rim light/backlight is two small continuous light “hand flash lights” The mother catch something every night and dig a small hall and hide the food, some time its a fish “maybe dead fish from the shore next to them” sometime she come with a bird! sometime with left over food from people! so once she dig and hide the food, i put those flash lights and wait for her and the cubs to come and dig the food back! and this is how i got this shot There was 5 kits with their mom I did go to the foxes den for more than two months for maybe 4 days a week or so and stayed there for 3 to 5 hours just after sunset. at first i was a bit far away, lets say 20 meters from where they usually play. i didn’t approach the den for two reasons, first the den was at sea level and there is no empty good place for me to photograph them. Secondly. with high tide the space gets really narrow to even stand there. i hope i can explain this right, the den is down next to the shore, but the ground level is 2 meters high, so every day they climb up to play and this is where i was. as i told you, at first i was 20 meters away, then they got used to me there so they started to approach me while i was approaching them day by day a bit closer, to a point two of them started to lick my camera and feet and i have a video for them playing at night around me and licking my gear :) they were very curious to get closer every time. The experience was amazing really, first of all i have 5 kids “4 girls and one boy” same number as the kits! that was one of the reasons that made me feel responsible, the other reason was they gave me their trust, andالثعالب الحمراء موجودة بشكل كبير في الكويت (الجزيرة )

مشاركات متعددة

وعن مشاركاته السابقة في الجوائز المختلفة، يقول مراد إنه شارك في الكثير من المسابقات العالمية، وتم نشر أعماله في عدة مجلات وصحف عالمية في بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات.

وحصل مراد على عدة جوائز، منها: المركز الأول في مسابقة "مونت فوتو" الإسبانية، ومسابقة التصوير العالمية التي ينظمها اتحاد الحياة البرية الوطنية في الولايات المتحدة في محور "صغار الحيوانات" عام 2018، ومسابقة الطيور الفرنسية في محور الإبداع التصويري عام 2018، ومسابقة إكسبوجر في دولة الإمارات في محور "التصوير الليلي" عام 2019، إضافة إلى عدة مسابقات حصل فيها على المركزين الثاني والثالث، وجوائز شرفية في مسابقات أخرى.

وعن خططه المستقبلية ومشاركاته المقبلة يوضح مراد أن هناك الكثير من الأفكار التي لم يخطط لها حتى الآن بسبب جائحة "كورونا"، لكن سيعمل على وضع العديد من الخطوط والعمل على تنفيذها من مطلع 2022 سواء كانت المشاركة في مسابقات جديدة بصور موجودة أو التخطيط لالتقاط صور نادرة جديدة.

المصدر : الجزيرة

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