في الهند.. النمور تغامر بدخول المدن لاصطياد الكلاب

التقطت كاميرا مراقبة لقطات لنمر يصطاد كلبًا في منطقة سكنية بمدينة تشاتاربور وسط الهند، وتتكرر مثل هذه الحوادث في هذا البلد بعد أن زاد عدد النمور بنسبة 60% بين عامي 2014 و2018.

ويقول خبر نشرته "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية إن النمر طارد الكلب سعيا لاختطافه في مشهد مرعب تم التقاطه بكاميرا "سي سي تي في" (CCTV) ونشرته مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهدان يظهران اصطياد النمور للكلاب (مواقع التواصل)

وفي اللقطات، يمكن رؤية النمر يقفز فوق بوابة منزل ليطارد كلبًا أليفًا، وبعد ثوانٍ قليلة، يظهر النمر مجددًا والكلب بين أنيابه.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الحوادث ليس نادرًا في الهند، حيث زاد عدد النمور.