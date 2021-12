أبهر الملايين بمقامات الأذان الخمسة لكل صلاة.. نشطاء يودعون رجب أويار أشهر مؤذن في تركيا

ودع نشطاء -عبر منصات التواصل الاجتماعي- بكلمات مؤثرة مؤذن الجامع الأخضر في ولاية بورصة التركية، الذي عُرف بمقطع يشرح فيه مقامات محددة في البلاد، وفق كل موعد من مواعيد الصلاة.

وغيب الموت المؤذن رجب أويار (61 عاما) بعد تعرضه لأزمة قلبية أول أمس الأحد. ونعى عدد من المسؤولين الأتراك المؤذن المشهور، عبر منصات التواصل.

بينما عمد النشطاء إلى نشر مقطع فيديو سابق للراحل وهو يظهر خلال رفعه الأذان في تركيا بـ5 مقامات مختلفة.

وأوضح أويار -في المقطع المتداول- أن أذان الفجر يرفع بمقام الصبا، أما الظهر فوفقا لمقام الحجاز.

وتابع أن أذان العصر يرفع وفقا لمقام الراست، أما المغرب على مقام سيكا، وهو سريع لقصر وقت صلاة المغرب، وختاما العشاء وفقا لمقام "عشاق والحسيني" حيث يكون الصوت فيه حزينا.

This is Recep Uyar from Bursa in Turkey. He is the celebrated reciter of the Athaan which is the call to prayer and the soundtrack from mosques around the world Sadly he has passed away. 🤲🏼 May Allah grant him Jannah pic.twitter.com/ra7oqyYhyh @Turkeypics_

