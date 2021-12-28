أبهر الملايين بمقامات الأذان الخمسة لكل صلاة.. نشطاء يودعون رجب أويار أشهر مؤذن في تركيا

ودع نشطاء -عبر منصات التواصل الاجتماعي- بكلمات مؤثرة مؤذن الجامع الأخضر في ولاية بورصة التركية، الذي عُرف بمقطع يشرح فيه مقامات محددة في البلاد، وفق كل موعد من مواعيد الصلاة.

وغيب الموت المؤذن رجب أويار (61 عاما) بعد تعرضه لأزمة قلبية أول أمس الأحد. ونعى عدد من المسؤولين الأتراك المؤذن المشهور، عبر منصات التواصل.

بينما عمد النشطاء إلى نشر مقطع فيديو سابق للراحل وهو يظهر خلال رفعه الأذان في تركيا بـ5 مقامات مختلفة.

وأوضح أويار -في المقطع المتداول- أن أذان الفجر يرفع بمقام الصبا، أما الظهر فوفقا لمقام الحجاز.

وتابع أن أذان العصر يرفع وفقا لمقام الراست، أما المغرب على مقام سيكا، وهو سريع لقصر وقت صلاة المغرب، وختاما العشاء وفقا لمقام "عشاق والحسيني" حيث يكون الصوت فيه حزينا.

Bursa Yeşil Camii Müezzini Recep Uyar hoca dâr-ı bekâya irtihal etmiş Sosyal medyada sayısız izlenen videosuyla ezanların farklı makamlarda ne kadar da hoş okunduğunu göstermişti Mekanı cennet makamı âlî olsun… pic.twitter.com/CIIA6Z7cWs — Serkan Kayalar (@SerkanKayalar_) December 26, 2021

"Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş…" Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar hoca, sadaların en güzelini bırakarak esas aleme irtihal eyledi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/LG4HoiAQGh — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 26, 2021

Mekanı cennet olsun Sesi yürekleri titretmiş, gönülleri fethetmişti. Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar’ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/dxfv7gRKPi — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2021

This is Recep Uyar from Bursa in Turkey. He is the celebrated reciter of the Athaan which is the call to prayer and the soundtrack from mosques around the world Sadly he has passed away. 🤲🏼 May Allah grant him Jannah pic.twitter.com/ra7oqyYhyh @Turkeypics_ — Ashraf Garda (@AshrafGarda) December 27, 2021

مئات الملايين حول العالم شاهدوا هذا المقطع لمؤذن مسجد بورصا التركية "رجب أويار" وهو يشرح مقامات الأذان لكل صلاة.. اليوم توفي رجب وانتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم :"المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس". pic.twitter.com/pJ2EZqcvym — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) December 26, 2021

الله الله!

ما أعذب هذا الصوت، وما أعطر هذه الألفاظ.. تنزل على القلوب برداً وسلاماً…! مؤذن مسجد بورصا التركية #رجب_أويار يشرح مقامات الأذان لكل صلاة في #تركيا .. توفي رحمه الله، ليلقى الله يوم القيامة وهو من أطول الناس أعناقاً، وقد غُفر له مدى صوته، وشهد له كل رطب ويابس… pic.twitter.com/qeWfAECbbY — د. عثمان عثمان (@DrOthmano) December 27, 2021

توفي صاحب الصوت الشجي والأداء الخاشع #رجب_أويار مؤذن مسجد بورصا الأخضر في دار البقاع

رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وتقبله في الصالحين#تركيا #مسجد_بورصا pic.twitter.com/F8REjKWqEM — د. حسام فوزي جبر (@HOSAM_MOKBEL) December 26, 2021