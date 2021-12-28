مصر.. لص غلبه النعاس في منزل ليسرقه فسقط بقبضة الشرطة

غلب النعاس لصًا في منزل تسلل إليه ليسرقه جنوبي مصر، فسقط بقبضة الشرطة، ووصفت وسائل إعلام محلية -منها موقع "مصراوي"- الواقعة بأنها "طريفة وغريبة".

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور"، فإن "النيابة العامة بالأقصر (جنوب) أجرت أمس الاثنين تحقيقاتها حول ضبط لص (30 عاما) نائما داخل منزل أسرة وسط مدينة الأقصر، بعدما غلبه النعاس أثناء سرقة المنزل، وطلبت تحريات أمنية حول نشاط المتهم".

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل إلى المنزل في غياب أصحابه، لتنفيذ جريمة سرقة، وعندما جلس بالمنزل غلبه النعاس، وفور عودة أصحاب المنزل فوجئوا به، فتمت الاستغاثة بالجيران والإمساك به وتسليمه للشرطة، وجرى تحرير محضر "شروع في سرقة" قبل عرض المتهم على النيابة، بحسب الموقع.