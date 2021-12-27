مع بداية العام الجديد، يشهد عالم السيارات طرح موديلات جديدة. ومن المتوقع أن يشهد 2022 حضورا خاصا للسيارات الرياضية متعددة الأغراض "إس يو في" (SUV) المعتمدة على محرك كهربائي.

ويتجسد هذا الاتجاه في السيارة أودي "كيو 6 إي-ترون" (Q6 e-tron). وتقدم فورد أيضا سيارة كهربائية مدمجة ضمن الفئة الرياضية متعددة الأغراض "إس يو في" والتي تستخدم التكنولوجيا من سيارة شريكتها فولكس فاجن "آي دي 3" (ID3).

مرسيدس "إي كيو إي" الفارهة تعتمد على الدفع الكهربائي (الألمانية)

وتعرض مرسيدس الفئة الفاخرة "إي كيو إي، إي كيو إس" (EQS)، EQE)) في ثوب موديلات "إس يو في" الجذاب. وتقدم نيسان سيارتها "إيه آر آي واي إيه" (Ariya) في الصيف، وتطرح بوليستار سيارتها "بوليستار 3" (Polestar 3) في الأسواق هذا العام.

وفي النصف الثاني من العام، تقدم تويوتا وسوبارو الموديلات "بي زد 4 إكس" (bZ4X) و"سولتيرا" (Solterra) كما تطرح سكودا النسخة كوبيه من "إي إن ياك" (Enyaq) والموديل نيرو (Niro) من كيا المعتمد على محرك احتراق داخلي، وتقدم تسلا لسيارتيها موديل "واي"، "إكس" (Model Y،Model X) الكهربائيتين تحديثات موسعة.

وتسير سانج يونج على درب التيار الكهربائي بسيارتها "كوراندو" (Korando) الجديدة. ولمن لا يرغبون باقتناء سيارة كهربائية ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "إس يو في" ضمن فئة الموديلات الكهربائية العادية تقدم رينو "ميغاني إي-تيك" (Mégane E-Tech) كما تطلق "كانغو" (Kangoo) خلال فصل الصيف.

وأعلنت شركة فورد عن طرح النسخة الكهربائية من السيارة الخدمية "ترانزيت" (Transit) كما تقدم هيونداي "أيونيك 6" (Ioniq 6) خلال هذا العام أيضا.

نيسان "إيريا" الكهربائية (الألمانية)

علامات جديدة

وحتى العلامات الجديدة تماما ترغب السير في درب الدفع الكهربائي الخالص، حيث تأمل شركة "فينفاست" الفيتنامية في تطوير أسطول كامل من الموديلات الكهربائية، و"نيو" الصينية لديها ما لا يقل عن 3 موديلات تستعد للإطلاق، منها سيارة صالون بمدى سير يزيد على ألف كيلومتر.

وتزيح ألفا روميو الستار عن "تونيل" (Tonale) خلال الصيف، في حين تطلق "بي إم دبليو" "إكس إم" (XM) بقوة 550 كيلووات/750 حصانا، وبالإضافة إلى هذا تزيد مرسيدس "جي إل سي" (GLC) الجديدة المنافسة شراسة في هذا القطاع.

ألفا روميو تزيح الستار عن "تونال" خلال فصل الصيف (الألمانية)

فئة "بيك آب"

وفي فئة "بيك آب" تقدم فورد وفولكس فاجن الموديلين الجديدين "رينجر" (Ranger) و"أماروك" (Amarok). وفي فئة موديلات الطرق الوعرة تقدم "رينج روفر" (Range Rover) الجديدة، في حين تساهم أوبل بالسيارة "غراند لاند" (Grandland) في جيلها الجديد.

فورد "رينجر بيك آب" تنطلق عام 2022 (الألمانية)

وتكشف مازدا النقاب عن سيارتها "سي إكس 60" (CX-60) الجديدة، كما تقدم ميتسوبيشي الجيل القادم من أيقونتها "آوت لاندر" (Outlander) وتقدم سوزوكي سيارتها "إس- كروس" (S-Cross) الجديدة، كما تطلق كيا الجيل الخامس من أيقونتها "سبورتغ" (Sportage) في حين تستبدل رينو "كادجار" (Kadjar) بالموديل "أوسترال" (Austral).

وعلى منصة الإطلاق تقف أيضا كل من فولفو "إكس سي 90" (XC90) وكومبي سوبارو "فوريستر" (Forrester) وجيب "غراند شيروكي" (Grand Cherokee) وكاديلاك "إسكالادي" (Escalade).

وبالنسبة للسيارات -التي ترغب في التحول التدريجي نحو الدفع الكهربائي باعتماد تقنية الدفع الهجين "بلاغ إن" (Plug-in)- نرى أوبل "أسترا" (Astra) الجديدة، والتي تظهر خلال فصل الربيع كموديل هاتشباك، ثم النسخة كومبي في الخريف، بالإضافة إلى ذلك تقدم هوندا الجيل الجديد من سيارتها "سيفيك" (Civic).

وتجتذب "بي إم دبليو" أنظار عملائها بالجيل الجديد من سيارة الفئة السابعة الفارهة، والسيارة العائلية "أكتيف تورير" (Active Tourer) الجديدة، وكذلك تقدم فورد "تورينو كونيكت" (Tourneo Connect) أما مرسيدس فتكشف النقاب عن الفئة "تي" (T) الجديدة.

ستروين تقدم سيارتها "سي 5 إكس" الجديدة ضمن الفئة المتوسطة (الألمانية)

سيارات صغيرة

وترغب تويوتا في إثبات أن السيارات الصغيرة لا زال ينتظرها الكثير والكثير في المستقبل بالموديل أيجو (Aygo) وتقدم ستروين سيارتها "سي 5 إكس" (C5X) ضمن الفئة المتوسطة.

وفي الموديلات، التي تتمتع بمعدلات الأداء العالية، تقدم تويوتا "جي آر 86" (GR 86)، وتقدم "بي إم دبليو" سيارتها "إم 2" (M2) إلى جانب هايبر كار بينينفارينا "باتيستا" (Battista) وأستون مارتن "فالكير" (Valkyrie). وتعزز ماكلارين السوبر رياضية "أرتورا" (Artura) بنظام الدفع الهجين (Plug-in). وترغب مرسيدس في إحياء "إس إل" (SL) الأسطورية مرة أخرى، كما أعلنت شركة لوتس عن طرح "إيميرا" (Emira) الجديدة خلال عام 2022.