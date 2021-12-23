وثقت شابة أميركية رحلتها في المقايضة عبر تطبيق تيك توك، والتي بدأت بدبوس شعر صغير، وحتى وصلت إلى الحصول على منزلها الخاص.

وأنشأت الشابة التي تُدعى ديمي سكيبر (30 عاما) حسابا خاصا عبر تيك توك وإنستغرام تحت اسم "تريد مي بروجكيت" (Trade Me Project)، لمساعدتها على تسويق الأشياء التي تريد مقايضتها.

وفي مايو/أيار 2020، نشرت سكيبر أول مقطع فيديو لها، وكان لدبوس شعر صغير تعرض مقايضته مع متابعيها، والتي بالفعل قايضته مع امرأة من جورجيا مقابل مجموعة من أكواب مرصعة بأقراط نفيسة، ومن هنا بدأت القصة.

وتفاجأت الشابة سكيبر -التي تعمل في شركة "كاش آب" (CashApp)، وهي خدمة مدفوعات عبر الهواتف المحمولة- بانتشار المقطع الذي تجاوز الـ30 مليون مشاهدة عبر المنصة الصينية.

28 عملية مقايضة خلال سنة ونصف، كانت كفيلة بحصول سكيبر على منزلها الخاص (مواقع التواصل)

وبالطريقة نفسها، بدأت سكيبر في عرض باقي الأشياء عبر تيك توك، حتى وصلت إلى 28 عملية مقايضة خلال سنة ونصف، كانت كفيلة للحصول على منزلها الخاص، والذي يُقدر بـ80 ألف دولار، وفق تقرير نشره موقع "وريغ" (wreg) الإلكتروني.

ووصل عدد المتابعين لحسابها خلال تلك الفترة إلى أكثر من 5 ملايين متابع، وإلى ما يقرب من 65 مليون إعجاب على عشرات المقاطع المنشورة.