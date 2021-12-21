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منوعات|السعودية

في أكبر صفقة من نوعها.. سعودي يؤجّر إبله لكويتي 48 ساعة بأكثر من 5 ملايين دولار

بحسب بن حثلين، فقد تمّ تأجير الإبل لمدة يومين مقابل 20 مليون ريال سعودي (غيتي-تعبيرية)
21/12/2021

نشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية فهد بن فلاح بن حثلين، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يوثق صفقة تأجير إبل مقابل 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 ملايين دولار).

وأظهر المقطع اتفاقا بين المالك السعودي عبد الله بن عودة، والكويتي عبد الله الدبوس، نص على إيجار الإبل لمدة 48 ساعة فقط، وسط فرحة كبيرة من الحضور.

وعلق بن حثلين على المقطع في تغريدة له، قائلا "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل)، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لمدة 48 ساعة فقط، بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".

ونشر حساب نادي الإبل عبر تويتر تصريحات متلفزة لحثلين، قال فيها "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها. يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة".

وفي تعليق له عبر تويتر، قال الكويتي عبد الله الدبوس "الحمد لله، أمّا حضور تحذف إله (ترفع له) الرجال الغتر، ولا بلاش إن ميدان الفخر ندحمه (ندعمه)".

وانتقد مغردون تلك الصفقة، مشيرين إلى إنفاق هذا المبلغ الطائل في إيجار الإبل يعد دربا من دروب الجنون، متسائلين: ألا يوجد من يوقف تلك الصفقات؟

المصدر : وكالة سند

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