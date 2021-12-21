نشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في السعودية فهد بن فلاح بن حثلين، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يوثق صفقة تأجير إبل مقابل 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 ملايين دولار).

وأظهر المقطع اتفاقا بين المالك السعودي عبد الله بن عودة، والكويتي عبد الله الدبوس، نص على إيجار الإبل لمدة 48 ساعة فقط، وسط فرحة كبيرة من الحضور.

اليوم هو يوم تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇸🇦🇰🇼 pic.twitter.com/hme9BRbeF5 — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) December 19, 2021

وعلق بن حثلين على المقطع في تغريدة له، قائلا "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل)، بإتمام المجدد عبد الله بن عودة على أكبر صفقة إيجار لبعض من فردياته لمدة 48 ساعة فقط، بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبد الله الدبوس".

ونشر حساب نادي الإبل عبر تويتر تصريحات متلفزة لحثلين، قال فيها "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها. يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذوا حذو عبد الله بن عودة".

الشيخ فهد بن حثلين – رئيس نادي الإبل:

لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذون حذو عبدالله بن عوده.#مجلس_الصياهد | #حنا_بدو#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/56bKAdTfe4 — نادي الإبل (@CamelClub) December 19, 2021

وفي تعليق له عبر تويتر، قال الكويتي عبد الله الدبوس "الحمد لله، أمّا حضور تحذف إله (ترفع له) الرجال الغتر، ولا بلاش إن ميدان الفخر ندحمه (ندعمه)".

الحمدالله أمّا حضورٍ تحذف إله الرجال الغتر

ولا بلاش إن ميدان الفخر ندحمه — عبدالله الدبوس (@addndr) December 20, 2021

وانتقد مغردون تلك الصفقة، مشيرين إلى إنفاق هذا المبلغ الطائل في إيجار الإبل يعد دربا من دروب الجنون، متسائلين: ألا يوجد من يوقف تلك الصفقات؟

الوضع مدحدر ولا فيه عاقل يمسكهم https://t.co/e7QqaaM74w — AziZ (@almulahi) December 20, 2021

صرف الاموال في عالم الإبل شيء لا يمكن استيعابه ، يعطيه 20 مليون مقابل إيجار كم فردية لمدة يومين بس و بعدها ترجع له ، مدري هذا تسويق و لا صدق المهم عجزت استوعب https://t.co/1FJEVGAevv — ياسر (@Yas1l) December 19, 2021

قرار غير صائب من النادي السامح بالايجار !!

افقد المزايين هويته الاصليه وهو التنافس على الابل الي تملكها !!!

لكن تجمع ابل من فلان وفلان عشان تفوز هذا ماتعبتر منافسه

اتمنى منك يابوسلمان توقف الاجار والاستعارات — مسفر الودعاني (@5_ksa) December 19, 2021