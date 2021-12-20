تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|السعودية

خطاط يشرح فنون الخط المنسوجة على كسوة الكعبة المشرفة

"خط الثلث الجلي المركب" هو المستخدم في كتابة الآيات القرآنية على ستار الكعبة المشرفة (مواقع التواصل)
20/12/2021

نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين -التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- مقطع ​فيديو للخطاط مختار عالم وهو يقدم شرحا للخطوط المنسوجة على كسوة الكعبة المشرفة.

وقال مختار عالم إن "الخط العربي يعد أحد عناصر اللغة ويعتبر الجانب البصري للغة العربية، وبدأ المسلمون الاهتمام بكتابة القرآن الكريم، وبدأ تطوير الخط حتى صار فنًا واستخدم الخط في تزيين جدران المساجد".

وأضاف أن الاهتمام بالخط هو ما جعل "الكعبة المشرفة" تبدو بمظهرها الحالي الجميل، وأوضح أن الخط المستخدم هو "خط الثلث الجلي المركب" في كتابة الآيات".

ويظهر الفيديو قيام الخطاط بتوضيح الآيات المكتوبة على كسوة الكعبة المشرفة، موضحا أسماء بعض الجهات من الكعبة المشرفة، منها ستارة الكعبة أو ما يعرف بـ"البرقع".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

قاض بريطاني: يجب أن تعود نسخة القرآن الكريم التي سُرقت في سطو مسلح إلى تركيا

نسخة مصحف من القرن الـ16 كان من المقرر بيعها في مزاد علني في دار كريستيز ستُعاد إلى تركيا بعد أن قالت سلطات البلاد إنها سُرقت في عملية سطو مسلح. وكان من المتوقع بيعها بنحو 180 ألف جنيه إسترليني.

Published On 18/8/2021

المزيد من منوعات

الأكثر قراءة