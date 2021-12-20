نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين -التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- مقطع ​فيديو للخطاط مختار عالم وهو يقدم شرحا للخطوط المنسوجة على كسوة الكعبة المشرفة.

وقال مختار عالم إن "الخط العربي يعد أحد عناصر اللغة ويعتبر الجانب البصري للغة العربية، وبدأ المسلمون الاهتمام بكتابة القرآن الكريم، وبدأ تطوير الخط حتى صار فنًا واستخدم الخط في تزيين جدران المساجد".

وأضاف أن الاهتمام بالخط هو ما جعل "الكعبة المشرفة" تبدو بمظهرها الحالي الجميل، وأوضح أن الخط المستخدم هو "خط الثلث الجلي المركب" في كتابة الآيات".

ويظهر الفيديو قيام الخطاط بتوضيح الآيات المكتوبة على كسوة الكعبة المشرفة، موضحا أسماء بعض الجهات من الكعبة المشرفة، منها ستارة الكعبة أو ما يعرف بـ"البرقع".