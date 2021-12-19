شاهد.. سوري يختم القرآن الكريم في ركعة واحدة خلال 7 ساعات

قال الشاب السوري عبد الرحمن النبهان -في مقطع فيديو بثه على صفحته في موقع فيسبوك- إنه "ختم القرآن خلال ركعة واحدة دامت 7 ساعات".

وأضاف النبهان أن التفاعل الكبير مع المقطع المنشور تراوح بين الثناء والتشكيك، وتطلّب نشره عدة توضيحات كان أهمها الرد على إمكانية قراءة القرآن كاملا خلال مدة وجيزة، مؤكدا أن قراءة الحافظ للقرآن تختلف عن القارئ غير الحافظ.

واحتفت مواقع التواصل بالنبهان، مؤكدة أنه نموذج وقدوة للشباب، وأنه يجب نشر إنجازه وتكريمه شعبيا ورسميا.