تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|سوريا

شاهد.. سوري يختم القرآن الكريم في ركعة واحدة خلال 7 ساعات

رائج / سوريا / فيديوهات / احتفاء ومطالبات بتكريمه.. شاب سوري يختم القرآن الكريم في ركعة واحدة خلال 7 ساعات - المصدر: فيسبوك / صفحة عبدالرحمن النبهان
الشاب السوري عبد الرحمن النبهان: قراءة الحافظ للقرآن الكريم تختلف عن القارئ غير الحافظ (مواقع التواصل)
19/12/2021

قال الشاب السوري عبد الرحمن النبهان -في مقطع فيديو بثه على صفحته في موقع فيسبوك- إنه "ختم القرآن خلال ركعة واحدة دامت 7 ساعات".

وأضاف النبهان أن التفاعل الكبير مع المقطع المنشور تراوح بين الثناء والتشكيك، وتطلّب نشره عدة توضيحات كان أهمها الرد على إمكانية قراءة القرآن كاملا خلال مدة وجيزة، مؤكدا أن قراءة الحافظ للقرآن تختلف عن القارئ غير الحافظ.

واحتفت مواقع التواصل بالنبهان، مؤكدة أنه نموذج وقدوة للشباب، وأنه يجب نشر إنجازه وتكريمه شعبيا ورسميا.

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

قاض بريطاني: يجب أن تعود نسخة القرآن الكريم التي سُرقت في سطو مسلح إلى تركيا

نسخة مصحف من القرن الـ16 كان من المقرر بيعها في مزاد علني في دار كريستيز ستُعاد إلى تركيا بعد أن قالت سلطات البلاد إنها سُرقت في عملية سطو مسلح. وكان من المتوقع بيعها بنحو 180 ألف جنيه إسترليني.

Published On 18/8/2021
رابط خارجي, سيتم فتح هذا الرابط في علامة تبويب جديدة

شاهد: راعي أغنام حفظ كتاب الله وأتقن تجويده بالاستماع إلى إذاعات القرآن

أتم الحاج سلامة على راعي الأغنام بالبادية الفلسطينية حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده منذ سنوات من خلال استماعه لأصوات المقرئين في إذاعات القرآن الكريم أثناء تنقله بين المراعي.

Published On 17/4/2021

المزيد من منوعات

الأكثر قراءة