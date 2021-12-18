خلال عقد قرانهما.. أصفاد على معصمي عروسين بدل المجوهرات

فاجأ شرطي العريس -زميله في المهنة- وزوجته بوضع الأصفاد على أيديهما خلال عقد قرانهما في مدينة أنطاليا التركية.

وبثت وسائل إعلام وحسابات تركية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو للشرطي وهو يقدم لزميله المفوَض وزوجته الأصفاد ويضعها على أيديهما خلال حفل عقد قرانهما.

الشرطي (يمين) مع العروسين بعد وضع الأصفاد على معصميهما (مواقع التواصل)

وأظهرت اللقطات زميل العريس "محمد علي شيكر" وهو يخلع الأصفاد من خصره ويضعها على معصم العروسين كهدية منه لهما.

ويبدو أن فكرة هذه الأصفاد جاءت تعبيرا طريفا من صديق العريس الشرطي على أن رباط الزوجية هو اتصال دائم بين اثنين لا انفصام بينهما مثل التكبيل بالأصفاد، أو أنه تعبير عن أن قفص الزوجية بمثابة سجن لا مفر منه.