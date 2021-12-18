الخريطة بمثابة تحقيق حلم لكل طفل وبالغ فلسطيني في الحصول على خريطة فلسطين واضحة المعالم والمدن كما لم يسبق أن يروها من قبل

أنجز فريق فلسطيني مكون من 5 أشخاص خريطة تفصيلية لفلسطين ومدنها وتضاريسها بعد سنوات من العمل والجهد لإخراجها بالشكل النهائي، ويضم الفريق أحمد درويش وعمر زغلول وعمر عاصي وإيمان أبو عرة ومسلم عرفات.

وقالت الرسامة إيمان أبو عرة -التي رسمت الخريطة بمشاركة زوجها عمر زغلول- في حوار خاص مع "وكالة سند" إن الخريطة هي مجهود شخصي للفريق، حيث بدأ العمل عليها عام 2017 وانتهت الشهر الماضي فقط.

وعن مراحل رسم الخريطة التي هي فكرة الشاب الفلسطيني عمر أبو عاصي، تقول إيمان "في البداية رسمنا الخريطة بالشكل البسيط المعروف، وتم توزيع المدن عليها حسب المكان الأصلي، وكان عددها حينها 11 مدينة، وفي عام 2019 تمت إضافة 8 مدن جديدة".

وأضافت "بعد ذلك قمت برسم كل مدينة على حدة بحيث نوضح أهم المعالم التاريخية والثقافية التي تدل على هوية المدينة والتفاصيل المعمارية فيها، وكذلك يتم تطبيق نفس الخطوات على كل المدن الفلسطينية، وفي النهاية يتم تجميعها داخل الخريطة".

وتضمنت الخريطة معالم بارزة تميز كل مدينة في فلسطين على غرار المسجد الأقصى، ومعالم متحركة كعربة كعك القدس لما لها من رمزية، والعين وكنيسة البشارة في الناصرة، ومئذنة المسجد الأبيض في الرملة، وقطف العنب في الخليل.

وأضافت الرسامة أن "هذا العمل تمت صناعته بشكل يشابه الحلم من خلال السماح للمشاهد برؤية العمل والإبحار به والتجول فيه بشكل غير واعٍ، وأن يتنقل من مدينة إلى أخرى من الجنوب حتى الشمال من الشرق إلى الغرب، وإضافة لمسة سحرية تجعل المشاهد غير قادر على الخروج من العمل".

وحول الهدف من تقديم الخريطة بهذا الشكل، تقول أبو عرة إنها بمثابة تحقيق حلم لكل طفل وبالغ فلسطيني في الحصول على خريطة فلسطين واضحة المعالم والمدن كما لم يسبق أن يروها من قبل.

تفاعلات مختارة

وتداول ناشطون فلسطينيون صورة خريطة فلسطين على نطاق واسع، وسط إشادة بفريق العمل وشكل الخريطة الملهم والمفصل، مؤكدين أن هذا أجمل إنجاز يقدم لفلسطين ويستحق التقدير.

هذا الجمال يليق ب فلسطين ❤

تسلم الايادي https://t.co/yz0iETqwsX — المشتبك (@AwdeFares) December 15, 2021

شاركوها مع اطفالكم و خليهم يحفظوا تفاصيلها بالقلب قبل العين

والمعرفة اولى خطوات القوة و المقاومة https://t.co/G0eJsZ3ItK — Sawsan Abu Farha (@chefindisguise) December 15, 2021

في عالم سابق كان في طريق واصلة بين جنوب فلسطين وشمالها. في عالم خيالي، او عالم نطمح له. https://t.co/kZxnkGDG8A — 🇵🇸 𓂆 أديل (@LailaKh1944) December 15, 2021