تتضمن القطع مجموعات مختلفة من الزينة والعناصر الفريدة، تختلف جميعها من حيث الشكل، والمواد، والألوان، وتأتي من كل دول العالم.

دخلت مسنّة بريطانية في ويلز موسوعة غينيس بأكبر مجموعة زينة أعياد ميلاد في العالم، فقد زيّنت منزلها بـ1760 قطعة، وتأمل جمع ألفي قطعة بحلول العام الجديد.

وحسب موقع غينيس، فإن المسنّة السبعينية التي تدعى سيلفيا بوب، وتعيش في مدينة سوانزي الويلزية، نشرت قطع الزينة البالغ عددها 1760 في مختلف أركان منزلها.

وتتضمن القطع مجموعات مختلفة من الزينة والعناصر الفريدة، تختلف جميعها من حيث الشكل، والمواد، والألوان، وتأتي من كل دول العالم.

وقالت بوب، في تصريحات لغينيس، عن فكرة الزينة "كان ذلك في عام 1999. لقد دعانا ابني لقضاء العام الجديد معه، حيث يعيش في برايتون، وذهبنا إلى منزل أحد الأصدقاء… كان لديهم زينة في السقف".

وأضافت أنها أعجبت بهذا الشكل الرائع لأن الزينة كانت متنوعة من جميع أنحاء العالم تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت قررت أن تحاول أن تفعل ذلك في منزلها، وبدأت شراء بعض الزينة، ثم سرعان ما شرع الناس في إهدائها عناصر مختلفة.

وتابعت "لم نكن ميسوري الحال، لم يكن لدينا الكثير، وهذا هو السبب في أنني سأفعل اليوم ما بوسعي وأتحمل ما يمكنني تحمله من أجل الحصول على عيد ميلاد سعيد للأطفال".

واختتمت بقولها "أعتقد أنه وقت الأطفال. أعتقد أن عيد الميلاد هو وقت رائع لإثارة حماسة الأطفال، لذلك عليك بذل قصارى جهدك من أجلهم".