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القفازات وتغير المناخ.. بعض أبرز كلمات البحث على غوغل عام 2021

شعار "غوغل" في ماونتن فيو ، كاليفورنيا (نيويورك تايمز)
بيان غوغل: كانت عمليات البحث عن كيفية بدء نشاط تجاري أكثر من كيفية الحصول على وظيفة عام 2021 (نيويورك تايمز)
17/12/2021

نشر حساب غوغل العربي عبر تويتر، قائمة بأبرز مؤشرات البحث، والتي شغلت بعض الدول العربية، وكذلك العالم أجمع خلال عام 2021.

وقالت غوغل في منشور "عام 2021، تم البحث عن هوس تصفح الأخبار السلبية أكثر من أي وقت مضى في العالم".

وأضافت "بفضل بيرني ساندرز، وصلت عمليات البحث عن قفازات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر كانون الثاني (يناير) على مستوى العالم. وكانت عمليات البحث عن التطوّع لأخذ اللقاح فرصة التطوع الأكثر بحثًا في العالم هذا العام".

وقالت غوغل أيضا "كانت عمليات البحث عن كيفية بدء نشاط تجاري أكثر من عمليات البحث عن كيفية الحصول على وظيفة عام 2021".

وأضافت "كانت عمليات البحث عن كيفية مساعدة تكساس من أكثر عمليات البحث انتشارًا في جميع أنحاء العالم في شهر شباط (فبراير)".

وأشارت إلى "بحث العالم عن تأثير تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى عام 2021".

وأضافت "أصبحت قناة السويس من عمليات البحث الأكثر رواجًا في جميع أنحاء العالم هذا العام".

وقد وصلت عمليات البحث عن الزكاة خلال شهر رمضان إلى "أعلى مستوياتها في التاريخ".

وقال منشور غوغل "كما بلغت عمليات البحث عن لعبة ماينكرافت Minecraft ذروتها لأول مرة منذ عام 2013".

وتم البحث عن عبارة "كيف أعتني بصحتي النفسية" هذا العام على مستوى العالم أكثر من أي وقتٍ مضى.

وقال المنشور "كانت كلمات حريق وفيضان من عمليات البحث الأكثر رواجًا في الوقت نفسه في جميع أنحاء العالم في شهر تموز (يوليو)".

وأضاف "في شهر تموز (يوليو) أصبحت عمليات البحث عن: كم مرة فازت إيطاليا ببطولة أمم أوروبا الأكثر رواجًا لأول مرة في تاريخ المؤشرات".

وكانت عمليات البحث العالمية عن: أين يمكنني أن أسافر "أعلى بـ 3 أضعاف في العام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورنا".
وفي اختبار سريع "ما هي المدينة الأكثر بحثًا عن عطلات محلية عام 2021؟".

وقالت غوغل "كانت عملية البحث عن كيفية مساعدة أفغانستان الأكثر رواجًا في العالم في شهر آب (أغسطس)".

وختمت منشورها: و"على الصعيد العالمي، ازداد الاهتمام بالبحث عن البراكين بمقدار 3 أضعاف من شهر آب (أغسطس) إلى شهر أيلول (سبتمبر)".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

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