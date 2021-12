تصدر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الرجل الأكثر ثراءً حول العالم، غلاف مجلة التايم الأميركية، وذلك بعد اختياره شخصية العام من قبل محرري المجلة.

وقالت المجلة في وصفها لماسك "أغنى رجل في العالم لا يملك منزلاً وقد باع (أجزاء) من ثروته مؤخراً. إنه يطلق الأقمار الصناعية في المدار ويُسخّر الشمس".

وأضافت "يقود سيارة صنعها هو ولا تستخدم الوقود وبالكاد تحتاج إلى سائق. بحركة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق.. يحلم بالمريخ وهو يسيطر على الأرض".

وأشارت المجلة إلى بيع ماسك (50 عامًا) 10% من أسهم شركة تسلا مؤخرًا عقب استطلاع رأي طرحه لمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 66 مليون متابع. وأثار اختيار ماسك شخصية العام من المجلة الأميركية جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث عبر مغردون عن سعادتهم بذلك الاختيار، مشيرين إلى دور رجل الأعمال في التأثير على مستقبل العالم والبشرية حاليًا.

في حين رأى آخرون أنه اختيار غير موفق، مفضلين أن يذهب هذا الاختيار إلى أحد علماء اللقاحات التي أنقذت ملايين البشر حول العالم، بدلًا من رجل لا يريد دفع الضرائب على حد وصفهم.

وقال رائد الفضاء كريس سيمبروسكي، في تغريدة له عبر تويتر "مبروك إيلون ماسك. نشكرك على جهودك الدؤوبة في السعي إلى غد أفضل وأكثر إثارة للاهتمام".

Congratulations @elonmusk! Thank you for your tireless efforts in pursuing a better and more interesting tomorrow. Also, the twitter-verse just wouldn’t be the same without you! https://t.co/HZTJdOB7Hm — Chris “Hanks” Sembroski (@ChrisSembroski) December 13, 2021

وفي تغريدة أخرى، قال الكاتب مات أوزوالت "بالتأكيد، العلماء الذين ابتكروا لقاحًا أنقذ ملايين الأرواح كانوا لطفاء، لكنهم لم يقدموا برنامج (SNL)". في إشارة لتقديم إيلون ماسك لبرنامج المنوعات (Saturday Night Live) في مايو/أيار الماضي.

Congratulations bro. I can’t think of a more deserving person ever. You are changing the world and humanity for the betterment of all ❤️ https://t.co/iwJvGcH6pY — 𝙺𝚒𝚖𝚋𝚊𝚕 𝙼𝚞𝚜𝚔 (@kimbal) December 13, 2021

sure, the scientists who created a vaccine that saved millions of lives was nice, but they didn't host SNL https://t.co/uxF0vjEwTk — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) December 13, 2021

وتقدر ثروة ماسك بنحو 265.4 مليار دولار، وفق مجلة فوربس.

ويُعرف عنه بأنه غريب الأطوار وبرسائله السيالة على تويتر، حيث لديه أكثر من 66 مليون متابع. ورجل الأعمال من أصل جنوب أفريقي الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأميركية، ليس شخصية توافقية.

وكتب مراسلو تايم عن رجل الأعمال الملياردير "أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم".

كان عام 2021 عامًا ناجحًا لماسك وأعماله، فقد فازت شركة سبيْس إكس بعقد حصري مع وكالة ناسا في أبريل/نيسان لإرسال رواد فضاء إلى القمر. وفي سبتمبر/أيلول، أرسلت الشركة 4 سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ من دون رائد فضاء محترف على متنها.