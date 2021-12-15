القاهرة- في الوقت الذي تزكم فيه أخبار قضايا الفساد أنوف المصريين، سواء المؤكد منها مثل قضية مسؤولي وزارة الصحة ورئيس جامعة دمنهور، أو محل الجدل مثل التسريب الذي نشره اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف قبل أيام وكذبته وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، ينجح الفقراء دائما في هز قلوب الناس بحرصهم على تحرّي الحلال في أرزاقهم مهما كانت المبالغ التي يحصلون عليها قليلة أو كثيرة.

فقير جديد استولى على قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصراره على التحقق من كون المبلغ الذي حصل عليه في أحد مسابقات اليوتيوب -يقترب من 200 دولار- حلالا لا حرام فيه، وأثارت دموع الرجل البسيط فرحة بالمبلغ موجة واسعة من التعاطف معه.

الرجل البسيط ظهر مع اليوتيوبر أحمد رأفت في إحدى حلقاته "مذيع الشارع" التي يقدم فيها مساعدات للبسطاء بشكل غير مباشر عبر جوائز لمن يجيب عن أسئلة سهلة.

حلال يا ولد عمي؟

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي انتشارا واسعا لمقطع الفيديو وسط إعجاب من خوف الرجل الشديد أن يكون هذا المبلغ البسيط حراما، في الوقت الذي لا يستحي فيه بعض المسؤولين من الحصول على رشاوى بالملايين، وفق قضايا كشف عنها الإعلام المحلي في الأيام الأخيرة.

وأكد عدد من رواد المواقع أن هذا الرجل نموذج للرضا بالقليل، داعين أصحاب الثروات للاقتداء به والرضا بما قسم الله لهم من رزق واسع وعدم الاستهانة به.

ولم يخل الأمر من تشكيك البعض في صحة الفيديو، والزعم أنه تمثيل محض مثل العديد من الفيديوهات المشابهة، واعتراض بعضهم على استخدام دموع البسطاء لزيادة المشاهدات وعائد الفيديوهات على مواقع التواصل.

راجل بسيط بس عظيم … https://t.co/8PUYZiRoWE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 13, 2021

أفضل حاجة تشوفها في حياتك ولو عينك ما دمعت راجع نفسك برافو مذيع الشارع… خايف من 3000 جنيه يبقوا فيهم حرام وناس بتستحل دم ناس وفلوس أيتام ومال عام بمليارات ولا يهتز ليهم رمش…

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. pic.twitter.com/AC9uen5b6R — Abdlmonem fahmy (@AbdelmonemFahmy) December 14, 2021

الراجل العظيم ده معهوش غير ٥ جنيه رايح يجيب طعمية يعني ظروفه اصعب من الصعوبه احمد رافت بيديله ٣٠٠٠ جنية مش راضي ياخدهم غير لما يتاكد انهم حلال ده درس رباني من راجل ظروفه صعبه وعلى باب الله للناس انك تدور ع الرزق الحلال وبس

الفيديو خلاني ادمع ولو انت حتى قلبك صخر هتدمع سبحان الله pic.twitter.com/gxhcLtcXIq — samir fahmy (@samirfa23253495) December 14, 2021

بناشد كل مسؤول في مصر شوفوا كمية الناس البسيطة الاى برنامج مذيع الشارع بتاع أحمد رفعت الاى بتسأل عن الفلوس حلال ولا حرام مع انها فى عز احتاجيها للفلوس وكمية القناعة بالمقسوم من ربنا فياريت كل مسؤل يرعى ربنا في عمله وبلاش اختلاسات… — خالد جمال (@cTefTiT6WT2ulmC) December 14, 2021

فيديو متداول جدًا في مصر👇🏼 عادةً ماتستهويني مقاطع لقائات الشارع لأن (أغلبها) يوضح انها تمثيل لزيادة المشاهدات، لكن هنا الموضوع مختلف تمامًا مُسنّ مصري نقيّ جدًا يفوز بجائزة لكن ردة فعله عظيمة ودرس كبير للجميع بالأمانة والاخلاص، يستحق تشوفه ❤️ pic.twitter.com/DJWSA5TPGy — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) December 14, 2021

يعنى حلال دول !!!

طالع أجيب طعميه ومعايا 5 جنيه

حلال دول يا واد عمى !

الغنى غنى نفس ورضا بالرزق ✋ pic.twitter.com/uopTcd4MbI — Tamer Eid (@ead_tamer) December 13, 2021

هو برنامج مذيع الشارع ده الل بيوزع فلوس موجود في دول عربية زي السعودية والجزاير ولبنان عشان يساعد الفقرا هناك وكده ولا ده تخصص إنتاج محتوى من فقراء مجتمعنا والتربح ع قفاهم بمشاهدات قد المبالغ الل بتتوزع عشرات المرات،وبعدها الجهة الواطية اياها تفرح بمعايرة المصريين بفقرهم وكده؟! — أميرة أبوشهبة🇪🇬 (@mira_aboushahba) December 15, 2021

بفكر أنزل يمكن اقابل الاخ مذيع الشارع ويسألني اللي أنت لابسه ف رجلك دا ايه أقوله شبشب ف يديني "ايفون" هدية ف أسأله بكل براءة "حلال دا؟!" ونقعد نعيط كلنا بس المرة دي انا هعيط على فيديو انا موجود فيه 🥲 — D (@DiogenesCynics) December 14, 2021

ليست المرة الأولى

فيديو الرجل البسيط ذكّر رواد مواقع التواصل بموقف مشابه حدث مع سيدة مصرية بسيطة تساءلت عن جائزة مماثلة بعدما نالتها: "هي حلال كده؟"، وأثارت موجات من التعاطف بسبب إصرارها على تحري الحلال في رزق جاءها بغير ميعاد رغم ما بدا عليها من رقّة حال.

وأثارت أسئلة السيدة البسيطة وتحرّيها الحلال في رزقها موجة تعاطف واسعة معها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشر الفيديو الخاص بالسيدة على نطاق واسع، وأصبحت جملتها "هي حلال كده؟" و"عشان مشقيتش فيها" من أكثر الجمل انتشارا في فيسبوك وتويتر.

ولم ينتشر مقطع السيدة البسيطة في مصر، بل تعداها إلى العديد من الدول العربية التي أشاد مواطنوها بالسيدة المصرية الكريمة التي عبّرت بكلماتها التلقائية عن فطرة نقية، وأعطت بها درسا عظيما في الكرامة وعزة النفس، داعين الجميع للتأسي بمثل أخلاقها.