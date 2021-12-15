استضافت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) معرضا بعنوان "صور أول نسخة لكأس العالم" يضم مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية لأول بطولة لكأس العالم والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930.

وضم المعرض -الذي يتواصل حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري- 61 لوحة عبارة عن صور فوتوغرافية تعود إلى فترة تنظيم أول نسخة لكأس العالم، حيث يتعرف الزائر على صور حفل افتتاح ملعب سونتيناريو، ومباراة بين الأرجنتين وتشيلي، وأخرى بين أوروغواي وبيرو، وغيرها من الفرق المشاركة.

كما رصد أيضا صور أعمال بناء الملاعب والمدرجات، وملصقات الترويج لأول نسخة لكأس العالم، وأظهر مدى الشغف لكرة القدم الذي يمتد لأكثر من 91 عاما من الحرص على إقامة هذه البطولة العالمية كل 4 أعوام.

افتتاح أول كأس عالم وتظهر أعلام الدول المشاركة (الجزيرة )

رصيد كبير

تزامن افتتاح المعرض مع الزيارة التي يقوم بها رئيس أوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو إلى قطر حاليا والذي حضر الافتتاح، مشيرا إلى أن المعرض يقدم رصيدا كبيرا من التاريخ والفن مع انطلاق أول بطولة لكأس العالم، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتقارب الثقافي والرياضي بين بلاده ودولة قطر.

وحظيت أوروغواي بشرف تنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم، تقديرا لتتويج منتخبها بلقب بطل دورتين أولمبيتين متتاليتين عامي (1924 و1928) إضافة إلى احتفالها صيف عام 1930 باستقلالها السياسي.

وقد شاركت في هذه البطولة: الأرجنتين، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، أوروغواي، بيرو، باراغواي، الولايات المتحدة، المكسيك، فرنسا، يوغسلافيا، رومانيا، بلجيكا.

الشغف الجماهيري بالمونديال لم يتغير منذ النسخة الأولى (الجزيرة)

المعرض يرصد مدى التطور الهائل الذي حدث في مجال الكرة المستديرة على مدار أكثر من 90 عاما منذ انطلاق البطولة الأولى وحتى التجهيزات لانطلاق كأس العالم "مونديال قطر 2022". إلا أن الذي لم يتغير هو الشغف الجماهيري، حيث تظهر صور المعرض الإقبال الكبير من قبل الجماهير على متابعة المباريات.

ويرى المدير العام لكتارا الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أن الدور المنوط بمؤسسته يتمثل في كونها ملتقى الثقافات وصرحا حضاريا وسياحيا هاما، ومد جسور التواصل بين شعوب المنطقة والعالم أجمع.

المعرض يضم 60 صورة لأهم فعاليات كأس العالم في نسختها الأولى (الصحافة القطرية)

الرياضة والثقافة

وأضاف السليطي "ونحن على أبواب استضافة قطر لمونديال 2022، من المهم جدا إقامة مثل هذه المعارض والتظاهرات الفنية ذات الصلة والتي تنسجم مع جهود الدولة في الاحتفاء بهذا الحدث العالمي الذي تنظمه دولة عربية لأول مرة".

وأشار إلى الفعاليات المتعددة التي تنظمها كتارا على هامش استضافة كأس العرب حاليا والتي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتبرا أن الرياضة جزء لا يتجزأ من الثقافة والفنون، وكتارا تولي أهمية خاصة للفعاليات الرياضية في الكثير من المناسبات.

جانب من معرض "أول كأس عالم لكرة القدم" المقام في #كتارا مبنى 19 معرض 1

والمستمر لغاية 20 ديسمبر 2021 أوقات الزيارة:

من الساعة 10 ص إلى 10 م#فعاليات_كتارا_المصاحبة_لكأس_العرب#مهرجان_كتارا_للمحامل_التقليدية #الدوحة_عاصمة_الثقافة_في_العالم_الإسلامي#مرابع_الأجداد_أمانة pic.twitter.com/ToBnYqbOV6 — كتارا | Katara (@kataraqatar) December 13, 2021

معرض صور أول نسخة لكأس العالم لم يكن الوحيد ضمن فعاليات ثقافية ورياضية كبرة تقيمها كتارا بالتزامن مع بطولة كأس العرب، حيث يشارك نحو 186 فناناً تشكيلياً في الفعاليات المصاحبة للبطولة، من بينهم 111 فناناً يقومون بالرسم المباشر في الهواء الطلق بأرجاء مختلفة من كتارا.

وقد امتلأت ساحات كتارا بالفنون التي تعبر عن التراث القطري والتلاحم العربي والرياضة وكرة القدم وغيرها، في بانوراما فنية متكاملة لينثر الفنانون عبير لوحاتهم في كل أرجاء الحي الثقافي، وسط مشاركة كبيرة من الجماهير العربية الموجودة في قطر.