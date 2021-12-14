دون خطأ واحد.. فتاة مصرية تتلو القرآن الكريم كاملا في 10 ساعات

احتفت منصات التواصل في مصر، بالطالبة هاجر سعد السعيد، بعدما استطاعت تلاوة القرآن الكريم كاملا في 10 ساعات، وذلك دون خطأ واحد.

ونشر شيخ الطالبة، حسن عثمان الأزهري، صورًا عبر حسابه على فيسبوك، والتي أظهرت عدم وقوع هاجر في أي خطأ، وإقرارا بجودة حفظها للقرآن الكريم، والتي حرصت على تلاوته في مجلس واحد.

وقال الشيخ في منشور له تعليقا على الصور "أمة فيها أمثال هاجر لا تموت أبدًا، بل تحيا وتسعد.. طالبة سمّعت (تلت) القرآن في 10 ساعات في مجلس واحد…".

وأضاف "الطالبة النجيبة هاجر سعد من الدقهلية سمّعت القرآن الكريم كاملا في مجلس واحد في 10 ساعات ولم تُخطئ خطأ واحدًا، فبارك الله سعيها وجعلها من المصلحات القانتات".

وأوضح أنها "الطالبة الخامسة التي سمّعت القرآن كاملًا عليّ في يوم واحد"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنها الأولى على كليتها الدراسات الإسلامية قسم التفسير وعلوم القرآن.

آلاف الإعجابات

وحظي المنشور بإعجاب الآلاف عبر فيسبوك، وتم مشاركته من قبل 4 آلاف مستخدم، إلى جانب تداوله عبر مختلف منصات التواصل.

وعبّر المستخدمون عن فخرهم بهاجر، مشيرين إلى أن تلك النماذج يجب أن يتم تصديرها في المجتمع، ومؤكدين على كونها قدوة حسنة، يقتدي به الأطفال والطلاب.