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منوعات|ألمانيا

ميركل تغادر الساحة السياسية بلقطة طريفة

ميركل تسلم شولتس مقاليد الحكومة الألمانية Merkel and Scholz epaselect epa09629555 German Chancellor Olaf Scholz says goodbye to former German Chancellor Angela Merkel after the official handing over ceremony of the Chancellery in Berlin, Germany, 08 December 2021. A coalition of Social Democratic Party (SPD), Green party (Die Gruenen) and Free Democratic Party (FDP) forms the new German government. EPA-EFE/CLEMENS BILAN
ميركل تودع شولتز قبل الانطلاق إلى سيارتها (الأوروبية)
13/12/2021

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا طريفا للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وهي تودع المستشار الجديد أولاف شولتز قبل مغادرتها مبنى الحكومة الألمانية في برلين.

ميركل تسلم شولتس مقاليد الحكومة الألمانية Merkel and Scholz epa09629752 Former German Chancellor Angela Merkel (3-L) and German Chancellor Olaf Scholz (2-L) greet each other with a fist bump as they part after the official handing over ceremony of the Chancellery in Berlin, Germany, 08 December 2021. A coalition of Social Democratic Party (SPD), Green party (Die Gruenen) and Free Democratic Party (FDP) forms the new German government. EPA-EFE/CLEMENS BILAN / POOLميركل تودع شولتز على طريقة قواعد التباعد الاجتماعي (الأوروبية)

ويظهر الفيديو ميركل وهي تودع شولتز على طريقة قواعد التباعد الاجتماعي التي شاعت بسبب جائحة فيروس كورونا، وقبل أن تنطلق ميركل إلى سيارتها -وسط تصفيق حاد- أومأت لشولتز بيديها، في إشارة إلى دعمها له.

ونشر الدبلوماسي الألماني أيك كلابر المقطع عبر حسابه على منصة تويتر وعلق عليه "تداول السلطة على الطريقة الألمانية".

المصدر : وكالة سند

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