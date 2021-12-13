تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا طريفا للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وهي تودع المستشار الجديد أولاف شولتز قبل مغادرتها مبنى الحكومة الألمانية في برلين.

ميركل تودع شولتز على طريقة قواعد التباعد الاجتماعي (الأوروبية)

ويظهر الفيديو ميركل وهي تودع شولتز على طريقة قواعد التباعد الاجتماعي التي شاعت بسبب جائحة فيروس كورونا، وقبل أن تنطلق ميركل إلى سيارتها -وسط تصفيق حاد- أومأت لشولتز بيديها، في إشارة إلى دعمها له.

Transition of power. German style. pic.twitter.com/hTxlBetmPI — Eike Klapper (@eikeklapper) December 10, 2021

ونشر الدبلوماسي الألماني أيك كلابر المقطع عبر حسابه على منصة تويتر وعلق عليه "تداول السلطة على الطريقة الألمانية".