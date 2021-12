أقدم مسن سبعيني على تعلم رياضة التزلج على الجليد، وذلك رغم إصابته بسرطان البروستاتا من الدرجة الرابعة، في محاولة للبحث عن أمل آخر في حياته.

ونشرت الكاتبة ريبيكا باستيان (ابنة المسن) مقطعا مصورا أظهرت والدها وهو يقوم بتجربة التزلج بشكل متقن للغاية برفقة معلمته التي لم تستطع أن تتمالك نفسها من الفرحة.

My father is 77 years old and has stage 4 prostate cancer. He decided to learn how to ice skate a few years ago, and just did this performance with his teacher. For anyone that thinks it’s too late to try something new… ❤️ pic.twitter.com/0SZ3FmbNGE — Rebekah Bastian (@rebekah_bastian) December 9, 2021

وتزلج المسن وحيدا دون أي مساعدة من معلمته، وبانسيابية ملحوظة، ثم رقصا معا دون أي صعوبات.

Wow, thank you all for so much love… I’m passing this all along to my dad ❤️ He’s been a big part of my inspiration for building @OwnTrail – embracing that there’s no one right path through life, and that it’s never to late to blaze our own 🔥 https://t.co/RENa9hotc4 — Rebekah Bastian (@rebekah_bastian) December 9, 2021

وعلقت ريبيكا على المقطع قائلة "والدي يبلغ من العمر 77 عاما ومصاب بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة، قرر أن يتعلم التزلج على الجليد قبل بضع سنوات، وقام للتو بهذا الأداء مع معلمته".

Also, I’ve been working on a braided essay about my dad’s life & work – “The Joy of Getting Lost: Lessons From the Life of a World Renowned Astrophysicist” Let me know if there are any publications that might be interested in it! (Doesn’t fit my usual bylines) — Rebekah Bastian (@rebekah_bastian) December 9, 2021

وأضافت "لأي شخص يعتقد أن الوقت قد فات لتجربة شيء جديد، لقد كان جزءا كبيرا من مصدر إلهامي لبناء مشروعي الخاص، يعتقد دائما أنه لا يوجد طريق واحد صحيح في الحياة، وأنه لم يفت الأوان لإشعال نيراننا مجددا".

Just told my dad he went viral. His response: “Oh, how nice. I always wanted to be a famous athlete!” 😂😂😂😍😍😍😍 — Rebekah Bastian (@rebekah_bastian) December 9, 2021

وحقق المقطع ما يقارب مليوني مشاهدة حتى الآن، وهو الأمر الذي لقي استحسان العجوز عندما أخبرته به ابنته، ورد عليها قائلا "ما أجمل هذا! كنت أرغب دائما في أن أكون رياضيا مشهورا".