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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

رغم إصابته بالسرطان.. مسن سبعيني يتعلم التزلج على الجليد ويحصد نحو مليوني مشاهدة

المسن السبعيني: ما أجمل هذا! كنت أرغب دائما في أن أكون رياضيا مشهورا

رائج / أمريكا / فيديو / رغم إصابته بالسرطان.. مسن سبعيني يتعلم التزلج على الجليد ويحصد ملايين المشاهدات على تويتر - المصدر: تويتر - حساب ربيكا ياستيان - كاتبة
المسن السبعيني يتعلم التزلج على الجليد مع مدربته (مواقع التواصل)
11/12/2021

أقدم مسن سبعيني على تعلم رياضة التزلج على الجليد، وذلك رغم إصابته بسرطان البروستاتا من الدرجة الرابعة، في محاولة للبحث عن أمل آخر في حياته.

ونشرت الكاتبة ريبيكا باستيان (ابنة المسن) مقطعا مصورا أظهرت والدها وهو يقوم بتجربة التزلج بشكل متقن للغاية برفقة معلمته التي لم تستطع أن تتمالك نفسها من الفرحة.

وتزلج المسن وحيدا دون أي مساعدة من معلمته، وبانسيابية ملحوظة، ثم رقصا معا دون أي صعوبات.

وعلقت ريبيكا على المقطع قائلة "والدي يبلغ من العمر 77 عاما ومصاب بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة، قرر أن يتعلم التزلج على الجليد قبل بضع سنوات، وقام للتو بهذا الأداء مع معلمته".

وأضافت "لأي شخص يعتقد أن الوقت قد فات لتجربة شيء جديد، لقد كان جزءا كبيرا من مصدر إلهامي لبناء مشروعي الخاص، يعتقد دائما أنه لا يوجد طريق واحد صحيح في الحياة، وأنه لم يفت الأوان لإشعال نيراننا مجددا".

وحقق المقطع ما يقارب مليوني مشاهدة حتى الآن، وهو الأمر الذي لقي استحسان العجوز عندما أخبرته به ابنته، ورد عليها قائلا "ما أجمل هذا! كنت أرغب دائما في أن أكون رياضيا مشهورا".

المصدر : وكالة سند

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